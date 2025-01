Luis Alberto, eroul de pe Old Trafford, încurajează FCSB înaintea superduelului cu Manchester United: ”Credeți în victorie, în fotbal totul este posibil!”

FCSB se află în fața unui nou meci de gală în cupele europene. joi, 30 ianuarie, de la ora 22:00, pe Arena Națională, în ultima rundă din grupa principală Europa League.

FCSB – Manchester United, meci de zile mari

Ambele echipe au asigurate locurile în baraj, din postura de cap de serie, dar atât FCSB, cât și Manchester United vor să obțină , unde avansează echipele clasate pe locurile 1-8. ”Diavolii roșii” sunt pe 4, cu 15 puncte, iar FCSB se află pe 8, cu 14 puncte, la egalitate cu Lyon, Tottenham și Anderlecht, dar cu golaveraj mai slab.

Roș-albaștriii speră să speculeze perioada tulbure prin care trece formația pregătită de și să obțină o victorie de prestigiu în fața unui . Manchester United a mai jucat de trei ori în România și a câștigat de fiecare dată, după ce la pauză scorul a fost egal:

2-1 (1-1) cu Dinamo, pe fostul stadion ”Lia Manoliu”, la 11 august 2004, în manșa 1 din turul 3 preliminar UCL

2-0 (0-0) cu Oțelul Galați, pe Arena Națională, la 18 octombrie 2011, în grupele Champions League

2-1 (1-1) cu CFR Cluj, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, la 2 octombrie 2012, în grupele UCL

Mesajul lui Luis Alberto pentru FCSB

Manchester United nu este însă neînvinsă în duelurile cu echipele românești. Pe 5 decembrie 2012, CFR Cluj a demonstrat că ”Diavolul” nu-i chiar atât de negru și . Golul istoric a fost marcat de mijlocașul defensiv brazilian Luis Alberto, în minutul 56, care l-a învins pe De Gea cu un șut senzațional de la 25-30 de metri, în vinclul porții.

Contactat de FANATIK, Luis Alberto (41 de ani) le-a transmis jucătorilor de la FCSB un mesaj încurajare înaintea marii confruntări cu Manchester United: ”Credeți în victorie, în fotbal totul este posibil!”.

”A fost un gol care a intrat în istoria României”

Omul care prin golul său a adus prima și singura victorie a unei echipe românești, de până acum, împotriva gigantului Manchester United a rememorat seara memorabilă trăită cu CFR Cluj în ”Teatrul Viselor”, cu 71.000 de spectatori în tribune.

”Fără îndoială, a fost unul dintre cele mai frumoase și importante goluri din cariera mea, având în vedere competiția în care a avut loc, adversarul și contextul. Credeam cu adevărat că putem obține victoria, deși știam că va fi foarte dificil. Dar aveam un grup foarte puternic, foarte concentrat, și am reușit un sezon excelent în Liga Campionilor.

A fost un gol care a intrat în istoria României și a clubului. Îmi amintesc că am văzut portarul ieșit din poartă și am șutat de la mare distanță, având norocul de a marca un gol frumos. Am realizat o performanță istorică, o mare victorie în Anglia, sărbătorită cu mult entuziasm de toată lumea.

Îmi amintesc că la întoarcerea la Cluj polițiștii ne-au cerut să facem poze împreună. A fost un moment istoric pentru toată România, pentru întregul club, staff și toți cei care au participat la acel meci. Fără îndoială, a fost un moment important în viața noastră”, a povestit Luis Alberto, pentru FANATIK.

Mențin legătura cu Mario Filgueras, Cadu, Camora, Rafael Bastos, și toți cei care au fost pe teren în acea noapte magică de pe Old Trafford” – Luis Alberto

31 de goluri a marcat Luis Alberto în cele 304 de meciuri jucate în cariera de fotbalist

Cum a decurs cariera lui Luis Alberto după golul victoriei cu Manchester United

Victoria de pe Old Trafford, reputată în ultima etapă, nu i-a ajutat însă pe cei de la CFR Cluj, deoarece Galatasaray a învins Braga, în deplasare, și a mers mai departe în UCL împreună cu Manchester United. Ardelenii au continuat în Europa League, eliminați în primăvară de Inter Milano, cu scorul general 0-5.

Eroul de pe Old Trafford nu a mai prins însă dubla cu echipa lui Cristi Chivu. Venit la CFR Cluj de două luni, împrumutat de la Braga, Luis Alberto a jucat doar 17 meciuri pentru formația din Gruia și a marcat trei goluri. Unul împotriva lui Manchester United, iar celelalte cu Gloria Bistrița (5-1), în campionat, și cu FC Botoșani (2-0), în Cupa României.

În ianuarie 2013, mijlocașul a plecat de la CFR Cluj pentru pentru a jucat liga a doua braziliană, la formaţia Vitoria, din orașul său natal Salvador. ”După experiența din România, m-am întors în Brazilia, unde am jucat pentru Vitoria, în campionatul brazilian. Am terminat campionatul pe locul 4, fiind căpitanul echipei. Apoi am plecat în Japonia, la Kashima Antlers, echipa lui Zico, și mi-am continuat viața”, a mai precizat Luis Alberto.

Brazilianul s-a retras în 2018, de la Varzim, echipă care activa în liga a doua din Portugalia. În finalul carierei, Luis Alberto a mai jucat la Tondela, Chaves, Aves și Academico de Viseu. Luis Alberto locuiește la Braga și este agent de jucători.

Clujul face parte din istoria mea, din viața mea, din familia mea, iar România ocupă un loc special în inima mea. Urmăresc fotbalul românesc, îmi doresc mult să văd creșterea acestuia și, în curând, voi face o vizită pentru a revedea oamenii, staff-ul și clubul care fac parte din povestea mea” – Luis Alberto

Echipele din meciul Manchester United – CFR Cluj 0-1

Manchester United (4-3-3): De Gea – Jones, Smalling, Wootton, Buttner – Powell (73 Macheda), Cleverley (45 Scholes), Giggs (86 Fletcher) – Rooney, Chicharito Hernandez, Welbeck. Antrenor: Sir Alex Ferguson

CFR Cluj (4-2-3-1): Felgueiras – Ivo Pinto, Piccolo, Cadu, I. Rada – Luis Alberto, G. Mureșan – Bastos (78 V. Maftei), Rui Pedro (71 Aguirregaray), Camora – Sougou (90+2 Kapetanos). Antrenor: Paulo Sergio

Arbitru: Daniele Orsato (Italia)