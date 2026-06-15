Prima reacție a lui Luis de la Fuente după rușinea suferită de Spania în debutul CM 2026: „Când nu vrea să intre…”

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Campioana europeană Spania a debutat la Cupa Mondială cu un rezultat dezastruos, 0-0 cu Insulele Capului Verde, națională aflată pentru prima dată la turneul final. Selecționerul Luis de la Fuente (64 de ani) a tras concluziile după rezultatul incredibil de la Atlanta, care pune o presiune uriașă pe formația iberică încă din startul grupei H.

Ce a declarat Luis de la Fuente după ce Spania nu a reușit să învingă Insulele Capului Verde

Luis de la Fuente a subliniat lipsa de eficiență a elevilor săi, însă a dat vina pe ghinion pentru rezultatul nefast contra unei formații aflate la debutul la Cupa Mondială. „Problema golului? Se rezolvă dacă insistăm asupra aceleiași idei, să continuăm să ne îmbunătățim și să avem mai multă precizie, dar mă rog…

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Acestea sunt genul de meciuri în care, așa cum a explicat Rodri, creezi mult, dar dacă nu ai prospețimea de care ai nevoie… Sunt o echipă foarte organizată, e foarte dificil să creezi astfel de spații, chiar și așa am creat câteva, nu am fost destul de dinamici. Când nu vrea să intre, nu vrea să intre. Au fost șuturi, ocazii și dorința de a rezolva rapid meciul. Știam că e foarte greu și știm că e foarte greu să câștigi aici”, a spus antrenorul spaniol, conform , după remiza cu Insulele Capului Verde. .

Selecționerul Spaniei a oferit verdictul despre Lamine Yamal și Nico Williams după 0-0 cu Insulele Capului Verde

Reveniți recent după accidentări, Lamine Yamal și Nico Williams nu au făcut parte din primul 11 al Spaniei pentru meciul cu Insulele Capului Verde, însă au fost introduși în repriza secundă, când ibericii căutau cu disperare primul gol al meciului. Cei doi nu au reușit să marcheze însă, .

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„Scopul este să le oferim treptat timp de joc lui Lamine și Nico Williams, astfel încât să capete încredere și ritm și să fie mai bine pregătiți pentru meciurile viitoare”, a spus Luis de la Fuente. Pentru Spania urmează un meci contra Arabiei Saudite, care se va disputa pe 21 iunie, de la ora 19:00, tot la Atlanta. Ultimul meci al grupei ar fi, în teorie, și cel mai dificil pentru „La Roja”, care va întâlni reprezentativa din Uruguay pe 27 iunie, de la ora 03:00.