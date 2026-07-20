Luis de la Fuente, ce discurs de campion! Ei sunt oamenii la care s-a gândit imediat cum a învins-o pe Argentina în finala CM 2026

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Luis de la Fuente (65 de ani) a realizat o nouă performanță uriașă ca selecționer al Spaniei. După triumful de la EURO 2024, tehnicianul a condus naționala iberică și spre câștigarea Cupei Mondiale, deși „La Roja” a avut un parcurs infernal, fiind nevoită să învingă Portugalia, Belgia, Franța și Argentina pentru a pune mâna pe trofeu. La finalul meciului cu Argentina, câștigat cu 1-0 după reușita lui Ferran Torres din prelungiri, antrenorul a avut un discurs emoționant.

Ce a declarat Luis de la Fuente după ce Spania a învins Argentina în finala Cupei Mondiale

Luis de la Fuente și-a felicitat elevii după ce Spania a devenit campioană mondială, însă le-a reproșat acestora faptul că meciul putea fi câștigat mai devreme, ținând cont de faptul că ibericii au dominat clar jocul, Argentina neavând niciun șut până spre finalul prelungirilor. De asemenea, antrenorul spaniol a avut și o reacție emoționantă cu privire la familia sa.

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„Suntem campionii lumii! Sunt fericit și mândru de jucători. Am încheiat o etapă foarte importantă. Am câștigat la toate categoriile și am ajuns aici datorită talentului fotbalistic al acestor băieți. Este o echipă care mai are multe de oferit și deja ne gândim la ceea ce urmează. Mă gândesc la părinții mei și la fratele meu, care nu mai sunt, la familia mea, la prieteni, la colegi și la o țară întreagă care a susținut această națională.

Trebuia să rezolvăm meciul mai devreme. Doar paradele lui Dibu Martinez au împiedicat acest lucru. A fost o finală de Cupă Mondială și a trebuit să suferim chiar și când adversarii au jucat în 10 oameni. Și cum ne place să suferim, am arătat din nou că suntem pregătiți pentru orice. Este foarte greu să câștigi și tocmai de aceea această performanță trebuie apreciată”, a declarat Luis de la Fuente după ce .

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Cine este Luis de la Fuente. Antrenorul a stabilit un nou record după finala Spania – Argentina 1-0

Odată cu , Luis de la Fuente a stabilit un record extraordinar. Antrenorul spaniol a devenit cel mai bătrân selecționer care câștigă Cupa Mondială, la vârsta de 65 de ani și 28 de zile. Acesta a depășit recordul conaționalului său, Vicente del Bosque, care avea 59 de ani în 2010, când Spania învingea Olanda în finala disputată la Johannesburg (Africa de Sud).

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Luis de la Fuente activează din 2013 în cadrul Federației Spaniole. După 5 ani la cârma naționalei U19 și 4 ani în care a condus reprezentativa U21, tehnicianul a preluat în 2022 naționala de seniori, înlocuindu-l pe Luis Enrique, care demisionase după eșecul dureros suferit contra Marocului în optimile Cupei Mondiale din Qatar.

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La începutul carierei de antrenor, de la Fuente a activat și la nivel de club, însă doar în ligile inferioare din Spania, la Portugalete, Aurrera Vitoria, Bilbao Athletic (echipa secundă a lui Athletic Bilbao) și Deportivo Alaves. Ca fotbalist, Luis de la Fuente a evoluat ca fundaș stânga pentru Athletic Bilbao, Sevilla și Alaves și a reprezentat Spania la Jocurile Olimpice din 1988.