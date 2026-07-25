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Luis de la Fuente i-a taxat pe Lionel Messi și colegii săi după finala CM 2026: „Intolerabil, inadmisibil! Nu putem permite”

La doar câteva zile după ce Spania s-a impus cu 1-0 în fața Argentinei în finala CM 2026, selecționerul Luis de la Fuente nu a trecut peste gestul din final al adversarilor. Ce a spus despre Lionel Messi și colegii săi.
Mihai Dragomir
25.07.2026 | 08:45
Luis de la Fuente ia taxat pe Lionel Messi si colegii sai dupa finala CM 2026 Intolerabil inadmisibil Nu putem permite
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Luis de la Fuente i-a criticat public pe argentinieni. Ce a spus selecționerul Spaniei la câteva zile după finala CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Luis de la Fuente (65 de ani) este selecționerul care a câștigat cu Spania EURO 2024 și CM 2026. După cea mai recentă performanță, antrenorul ibericilor a avut o nouă reacție legată de Argentina, echipa în fața căreia s-a impus în ultimul act al turneului din SUA, Mexic și Canada. El a criticat dur momentul de după fluierul final, când fotbaliștii adverși s-au năpustit asupra elevilor săi.

Luis de la Fuente nu îi iartă pe argentinieni pentru gesturile comise după finala CM 2026

CM 2026 a fost câștigat de Spania, după ce a învins Argentina cu 1-0 în marea finală. Totul a fost umbrit însă de bătaia de după fluierul final, iscată chiar pe terenul de joc. Leandro Paredes l-a pus la pământ pe Gavi, în timp ce Lionel Messi asista indiferent la întreaga scenă. Selecționerul Luis de la Fuente nu a trecut nici până acum peste evenimentele scandaloase, criticându-i public pe argentinieni.

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„În acel moment, nu mi-am dat seama. Sărbătoream, îmbrățișam oamenii… Dar, în orice caz, este un comportament intolerabil, inadmisibil. Nu putem permite astfel de lucruri, mai ales din partea unor jucători de această anvergură, mari jucători pe care nu am făcut decât să-i laud.

Cred că merită să evidențiem comportamentul jucătorilor noștri în fața acelor provocări, care au păstrat în permanență decența unor buni sportivi și fotbaliști”, a adăugat el.”, a declarat Luis de la Fuente, într-un interviu acordat televiziunii publice din Spania.

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Leandro Paredes, gata să se retragă din naționala Argentinei după finala CM 2026 pierdută în fața Spaniei

Leandro Paredes, cel mai blamat jucător după finala CM 2026, este gata să spună adio naționalei Argentinei. Gestul său față de Gavi apasă puternic asupra reputației sale, iar, pe lângă cei 32 de ani ai săi, mijlocașul nu își mai vede viitorul atât de clar în tricoul selecționatei sud-americane. „Nu știu dacă sunt pregătit să continui.

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Este un proces care trebuie digerat și gândit bine. Va fi un proces lung pentru a depăși ceea ce am trăit. Deși am realizat lucruri importante, pierderea finalei Cupei Mondiale va durea mult timp, pentru că am fost din nou atât de aproape!”, au fost cuvintele fostului jucător de la PSG sau AS Roma, în urma eșecului din finala CM 2026.

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  • 32 de ani are Leandro Paredes
  • 5.000.000 de euro este cota sa actuală 
  • 2022 este anul în care cucerea Cupa Mondială cu Argentina
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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