Luis de la Fuente i-a taxat pe Lionel Messi și colegii săi după finala CM 2026: „Intolerabil, inadmisibil! Nu putem permite”

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Luis de la Fuente (65 de ani) este selecționerul care a câștigat cu Spania EURO 2024 și CM 2026. După cea mai recentă performanță, antrenorul ibericilor a avut o nouă reacție legată de Argentina, echipa în fața căreia s-a impus în ultimul act al turneului din SUA, Mexic și Canada. El a criticat dur momentul de după fluierul final, când fotbaliștii adverși s-au năpustit asupra elevilor săi.

Luis de la Fuente nu îi iartă pe argentinieni pentru gesturile comise după finala CM 2026

, după ce a învins Argentina cu 1-0 în marea finală. Totul a fost umbrit însă de iscată chiar pe terenul de joc. Leandro Paredes l-a pus la pământ pe Gavi, în timp ce Lionel Messi asista indiferent la întreaga scenă. Selecționerul Luis de la Fuente nu a trecut nici până acum peste evenimentele scandaloase, criticându-i public pe argentinieni.

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„În acel moment, nu mi-am dat seama. Sărbătoream, îmbrățișam oamenii… Dar, în orice caz, este un comportament intolerabil, inadmisibil. Nu putem permite astfel de lucruri, mai ales din partea unor jucători de această anvergură, mari jucători pe care nu am făcut decât să-i laud.

Cred că merită să evidențiem comportamentul jucătorilor noștri în fața acelor provocări, care au păstrat în permanență decența unor buni sportivi și fotbaliști”, a adăugat el.”, a declarat Luis de la Fuente, într-un interviu acordat

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Leandro Paredes, gata să se retragă din naționala Argentinei după finala CM 2026 pierdută în fața Spaniei

Leandro Paredes, după finala CM 2026, este gata să spună adio naționalei Argentinei. Gestul său față de Gavi apasă puternic asupra reputației sale, iar, pe lângă cei 32 de ani ai săi, mijlocașul nu își mai vede viitorul atât de clar în tricoul selecționatei sud-americane. „Nu știu dacă sunt pregătit să continui.

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Este un proces care trebuie digerat și gândit bine. Va fi un proces lung pentru a depăși ceea ce am trăit. Deși am realizat lucruri importante, pierderea finalei Cupei Mondiale va durea mult timp, pentru că am fost din nou atât de aproape!”, au fost cuvintele fostului jucător de la PSG sau AS Roma, în urma eșecului din finala CM 2026.

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