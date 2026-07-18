Luis de la Fuente, replică de geniu pentru Lionel Messi. Ce s-a întâmplat la conferința de presă premergătoare meciului Spania – Argentina din finala CM 2026

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Atmosfera a fost una de-a dreptul explozivă la conferința de presă organizată imediat după încheierea marii finale. Deși mai sunt 24 de ore până la confruntarea decisivă, tensiunea continuă să atingă cote alarmante, iar nervii au fost întinși la maximum în fața unui public complet lipsit de fair-play. Luis de la Fuente, moment de geniu în replică pentru Lionel Messi.

Lionel Messi, scos din sărite de lipsa de respect

Finala CM 2026 este evenimentul anului, toată lumea așteptând acum să vadă cine va pune mâna pe trofeu – Lamine Yamal sau Lionel Messi. Spiritele s-au încins încă dinaintea confruntării de pe terenul de fotbal, iar reacțiile și comentariile actorilor principali fac deliciul publicului.

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recunoscut în general pentru calmul său imperturbabil, a părut vizibil iritat de comportamentul sfidător al mulțimii, în timpul unei conferințe de presă. Camerele de filmat au surprins mimica extrem de nemulțumită a fotbalistului, care nu a tolerat deloc lipsa de bun simț la adresa antrenorului spaniol. Starul argentinian a primit apoi un răspuns de finețe din partea tehnicianului ibericilor.

Luis de la Fuente, întrerupt brutal în fața jurnaliștilor. Răspuns de finețe pentru Lionel Messi

În centrul acestui moment halucinant s-a aflat selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente. În timp ce încerca să își prezinte concluziile și să ofere declarații jurnaliștilor prezenți, a fost întrerupt brutal, chiar în mijlocul unei propoziții. O mulțime zgomotoasă a început să strige și să scandeze, făcând imposibilă continuarea discursului.

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Selecționerul Spaniei nu a lăsat incidentul netaxat. Ulterior, după ce apele s-au mai liniștit, Luis de la Fuente a oferit o replică elegantă, dar extrem de tăioasă, care i-a pus imediat la punct pe cei care i-au sabotat discursul. „Am fost învățat să fiu respectuos și să-l ascult pe celălalt”

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