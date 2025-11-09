Sport

Luis Diaz, golul sezonului pentru Bayern Munchen! A marcat dintr-un unghi imposibil

Fotbalistul celor de la Bayern Munchen, Luis Diaz, a reușit un gol care poate candida cu șanse reale la trofeul Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului.
Mihai Alecu
09.11.2025 | 08:30
Luis Diaz a marcat un gol de excepție pentru Bayern Munchen
Transfer în vară, de Bayern Munchen, de la Liverpool, fotbalistul sud-american a avut evoluții foarte bune.

Confruntarea din ultima rundă a Bundesliga, dintre Union Berlin și Bayern Munchen, a adus o nouă prestație remarcabilă pentru jucătorul care și-a făcut un nume în Europa la FC Porto. În minutul 38 al partidei de la Berlin, Luis Diaz a primit o pasă în careu, de la Josip Stanisic, ce părea a fi dată prea tare și urmează să se ducă în afara terenului.

Totuși, extrema bavarezilor a făcut un efort frumos și a ținut balonul în joc după o alunecare englezească, iar ce a urmat a fost de-a dreptul incredibil. Columbianul s-a ridicat repede și a driblat instant un fundaș venit în întâmpinarea sa. După care, dintr-un unghi ce părea imposibil, a șutat la poartă și mingea a trecut peste capul goalkeeperului și s-a dus sub bar (VIDEO AICI).

Bayern a făcut doar egal cu Union Berlin

Reușita a fost una care a impresionat pe toată lumea, fie că vorbim de coechipieri sau adversari. Bayern Munchen nu a reușit însă o nouă victorie și a remizat doar cu Union Berlin, 2-2. Gazdele au condus de două ori, după dubla semnată de Danilo Doekhi, însă golul lui Harry Kane, din minutul 90, a făcut ca rezultatul final să fie unul egal.

A fost primul meci din acest sezon în care bavarezii nu au reușit să se impună. Ei au acum 9 victorii și 1 egal în cele 10 meciuri trecute din sezon, iar pe locul 2 se află cei de la RB Leipzig, cu 22 de puncte, formație ce a pierdut în această rundă, 1-3, contra celor de la Hoffenheim. Borussia Dortmund completează podiumul cu 21 de puncte.

