”Fideluța” cu sclipiri de aur. Povestea drumului lui Luis Diaz de la sărăcia cruntă din La Guajira către Liverpool și topul fotbalului mondial

FC Porto a fost asaltată în această iarnă de oferte pentru Luis Diaz. În cele din urmă, Klopp, care și l-a dorit nu doar pentru aportul ofensiv, ci și pentru eficacitatea presingului și a recuperărilor, a dat lovitura și l-a adus la FC Liverpool. Iar startul perfect poate anunța o poveste de durată și, în egală măsură, de succes.

Poate că nu este întâmplător că povestea lui Luis Diaz este legată de FC Porto. Suntem de acord, Wason Renteria, vârful venit în 2007 de la Sport Club Internacional și ajuns ulterior la Clube Atlético Mineiro nu a fost începutul așteptat.

La fel s-a întâmplat, de-a lungul timpului, cu Héctor Quiñónes. Sau cu internaționalul Juan Fernando Quintero, care a fost mai mereu împrumutat, și cu care mai degrabă a pierdut bani. Dar, la polul opus, avem o mulțime de nume care au umplut conturile clubului.

Primul exemplu, dacă privim pe , este al lui Fredy Guarin, sosit în 2008. Adus de la St.Etienne și transferat ulterior la Inter. Acesta a adus, per total, un plus de 11,5 milioane de euro dacă punem la socoteală și banii primiți în perioada în care a fost împrumutat la italieni.

Apoi Radamel Falcao. Cu un plus de aproape 35 de milioane între suma plătită lui River Plate și cea obținută de la Atletico Madrid. Sau James Rordiguez, adus de la Banfield, și vândut cu un beneficiu cu puțin sub suma de 38 de milioane.

A urmat Jackson Martinez. 8,89 milioane plătite mexicanilor de la Jaguares, iar apoi 35 încasate de la Atletico Madrid. Iar acum, Luis Diaz, pentru care a încasat 45 de milioane de euro după ce plătise doar 7,22.

Așadar, aproape 150 de milioane de euro profit din afacerile pe ”filiera columbiană”. În timp ce Luis Uribe, sosit în aceeași vară cu Luis Diaz, probabil își așteaptă și el rândul.

Cine este însă Luis Diaz? Ei bine, povestea sa de viață poate să fie un scenariu de film. Da, vine din Columbia, cu ale sale povești legate de narco-fotbal și oamenii traficanților care l-au ucis pe Escobar pentru autogolul din meciul cu SUA de la Mondialul din 1994.

Cartelurile n-au dispărut, iar Columbia renaște. La Guajira a rămas însă în urmă. ”Este una dintre cele mai sărace regiuni din țară… copiii mor de foame și accesul la apă este limitat” spunea, , jurnalistul columbian de fotbal Juan Felipe Sierra.

Dacă acest lucru este pentru că indigenii Wayuu, comunitate din care provine Diaz, au fost singurii din Columbia care au rezistat cu succes subjugării spaniolilor, nu știm. Realitatea există însă.

Luis Diaz a crescut în orășelul Barrancas, oraș dominat de mina de cărbune Cerrejon. Una dintre cele mai mari exploatări deschise din lume.

Obișnuia să privească trenurile care plecau cu prețioasa încărcătură. Și să alerge, alături de prieteni, mingi din cârpe, pe câmpurile pline de noroi.

Luis și i se spunea ”Fideluța” atunci când s-a prezentat, alături de alți 400 de puști, la probele pentru Copa America a Indigenilor în 2015. ”Era foarte rapid și avea o tehnică foarte bună, mingea se lipea de piciorul lui de parcă avea lipici pe ghete”, își amintește antrenorul echipei, fostul internațional columbian John “Pocillo” Diaz.

Pentru aceste calități l-a remarcat și Carlos Valderrama. Care, după ce Diaz a fost cu echipa în Chile, l-a recomandat la Barranquilla Fútbol Club. Echipa secundă a celor de la Atlético Junior Barranquilla.

Clubul la care jucase ”El Pibe” Valderrama. Dar și, de-a lungul timpului, nume precum Heleno de Freitas, Garrincha, Dida, Juan Ramón Verón, Efraín Sánchez, Iván Valenciano, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Julio César Uribe, Giovanni Hernández sau Sebastián Viera.

Încadrat la echipa de juniori, a fost supus, ca și Leo Messi, unui program menit să-l fortifice. A câștigat în greutate, în forță, iar talentul l-a propulsat la Atlético Junior Barranquilla.

Iar de-acolo, după o finală de Copa Sudamericana și un titlu în Columbia, a ajuns la FC Porto. Fusese curtat intens și din Rusia sau de Cardiff. Dar i-a ascultat pe colegii de la națională, James Rodriguez și Radamel Falcao, și pe managerul portughez al echipei naționale a Columbiei la acea vreme, Carlos Queiroz.

Acum este la , cu contract pe cinci ani. Sub comanda lui Klopp. Care l-a văzut pe Luis Diaz un jucător perfect pentru planurile sale.

Pentru ceea ce face în ofensivă. Dar și pentru procentajele de peste 90% în ceea ce privește utilitatea presingului și a recuperărilor ofensive. Dar și pentru modul în care tratează fotbalul.

📺 Jurgen Klopp on Luís Diaz:

“In training he cannot stop smiling. I have never had a player like this, it’s crazy. We expect a lot from him.” 🔴

— Anfield Watch (@AnfieldWatch)