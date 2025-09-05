Luis Enrique a ajuns de urgență pe masa de operație la spital după un accident de ciclism! Care e starea antrenorului de la PSG

Spaniolul Luis Enrique a suferit o accidentare stupidă pe bicicletă și este nevoit să se opereze, iar acest lucru ar putea să afecteze parcursul echipei. și au trei victorii în Ligue 1.

Luis Enrique, obligat să se opereze după un accident

În pauza datorată meciurilor echipei naționale, Luis Enrique a avut un accident teribil. Tehnicianul lui PSG a căzut vineri, 5 septembrie, de pe bicicletă, a suferit o fractură de claviculă și necesită o operație.

Antrenorul spaniol în vârstă de 54 de ani a fost transportat de urgență la spital după accident, iar clubul parizian a anunțat că și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale în următoarele ore.

”În urma unui accident de ciclism, antrenorul Luis Enrique a fost tratat de serviciile de urgență și va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru o fractură de claviculă. Paris Saint-Germain își exprimă sprijinul deplin pentru Luis Enrique și îi urează însănătoșire rapidă. Clubul va oferi în curând informații suplimentare”, a anunțat gruparea franceză pe rețelele de socializare.

À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule. Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside)

Luis Enrique ratează startul în Champions League

Clubul PSG nu a oferit niciun fel de informații cu privire la durata absenței de pe banca tehnică a lui Luis Enrique, însă presa franceză speculează faptul că acesta nu va putea fi prezent la meciuri în următoarele 3-4 săptămâni.

În aceste condiții, tehnicianul spaniol va rata patru meciuri de campionat, cu Lens, Marseille, Auxerre și Lille, dar și primele două partide din noul sezon de Champions League, cu Atalanta și Barcelona.

Luis Enrique este unul dintre cei mai în vogă antrenori ai momentului după ce a cucerit Champions League și Supercupa Europei cu PSG. .