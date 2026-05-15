Luis Enrique a demisionat! Antrenorul lui PSG i-a dat control total soției asupra afacerii de 27 de milioane de euro

Antrenorul celor de la PSG, Luis Enrique, care urmează să joace din nou finala Champions League cu francezii, a luat o decizie surprinzătoare cu privire la o afacere pe care o are în Spania.
15.05.2026 | 12:00
Luis Enrique a cedat afacerea soției.
Majoritatea oamenilor din fotbal caută să investească sumele uriașe câștigate în alte domenii, iar Luis Enrique nu face excepție de la regulă. Tehnicianul de la PSG are investiții în mai multe firme, iar pe una dintre acestea a decis să o treacă sub controlul soției.

Luis Enrique cedează controlul în acte asupra afacerii din Barcelona

Luis Enrique a făcut recent o schimbare importantă în structura uneia dintre companiile sale private, potrivit documentelor din registrele comerciale spaniole. Este vorba despre firma Patrimonial Lupasi SL, o societate cu sediul în Barcelona, implicată în investiții imobiliare și administrare de active. Conform datelor disponibile, Luis Enrique a demisionat din funcția de administrator al companiei, rol pe care îl deținea anterior în mod direct.

În locul său, conducerea firmei a fost preluată de soția sa, Elena Cullel Falguera, care are experiență și pregătire în domeniu, ea fiind absolventă a facultății de studii economice din Barcelona. Înainte de această tranziție, compania ar fi beneficiat de o injecție de capital de aproximativ 1,4 milioane de euro, conform acelorași surse.

Patrimonial Lupasi SL este estimată la active totale de ordinul zecilor de milioane de euro, cifrele vehiculate în presă ajungând la aproximativ 27 milioane de euro. Nu există o declarație publică din partea lui Luis Enrique care să explice motivele acestei schimbări de structură. Mutarea este interpretată în general ca o reorganizare internă a afacerilor de familie, într-un context în care fostul selecționer spaniol își gestionează discret investițiile private.

Tragedia prin care a trecut familia lui Luis Enrique

Luis Enrique a trecut printr-o tragedie profundă în 2019, când fiica sa mai mică, Xana, a murit la doar 9 ani, după o luptă de cinci luni cu osteosarcomul, o formă rară și agresivă de cancer osos. Pierderea a avut un impact uriaș asupra familiei și a fost una dintre cele mai dureroase perioade din viața antrenorului. Luis Enrique a vorbit ulterior despre acest moment cu o sinceritate rară, spunând că familia sa a încercat să transforme suferința într-o formă de acceptare și reziliență.

„Lumea vorbește despre tragedia petrecută, dar noi nu o vedem așa. Spunem că Dumnezeu ne-a dat 9 ani minunați cu ea și am făcut tot ce era mai bun în acest timp, avem amintiri pe care o să le purtăm până la finalul vieții”, a declarat Enrique.

