Luis Enrique a dezvăluit cum poate fi oprit Lamine Yamal: „E foarte simplu”. Cum a comentat comparația cu Messi

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Derby-ul etapei 3 din Champions League se va disputa marți, de la ora 22:00, pe Parc des Princes, unde PSG va primi vizita Barcelonei. Antrenorul campioanei Europei, Luis Enrique (56 de ani), a anticipat partida, iar tehnicianul a vorbit despre „decarul” catalanilor, Lamine Yamal. Cum a comentat comparațiile dintre acesta și Lionel Messi.

Luis Enrique și-a dezvăluit planul pentru a-l opri pe Lamine Yamal

Luis Enrique a afirmat că metoda cea mai bună de a-l opri pe Lamine Yamal e ca balonul să nu ajungă în posesia acestuia, un obiectiv foarte greu de îndeplinit. „E foarte simplu: nu-l lăsa să primească mingea, pentru că, dacă o primește, devine periculos. Cea mai bună metodă de a te apăra contra lui Lamine e să nu lași Barcelona să aibă mingea.

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Acesta e idealul nostru, dar nu va fi așa, știm cât de greu e că joci contra Barcelonei. Știm că au mulți jucători de calitate, nu doar Lamine. Raphinha, Pedri, Cubarsi, Joan Garcia… sunt mulți. Trebuie să fim concentrați și atenți”, a afirmat antrenorul lui înainte de partida din Champions League, conform .

Cum a comentat Luis Enrique comparația dintre Lamine Yamal și Lionel Messi

Văzut drept „noul Messi” încă din primul său sezon la Barcelona, e comparat din ce în ce mai des cu superstarul argentinian, în special după ce a preluat tricoul cu numărul 10 la gruparea catalană. Luis Enrique, care l-a antrenat pe Messi la Barcelona în perioada 2014-2017, e de părere că aceste comparații nu sunt benefice pentru internaționalul spaniol.

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„El vrea să fie doar Lamine Yamal și e foarte bine. Își imbunătățește jocul. Nu poți să îl compari pe Messi, cel mai mare fotbalist din toate timpurile, cu nimeni. Nimeni nu va fi mai bun. Lamine vrea să fie cea mai bună versiune a sa, e mai bine să nu îl comparăm cu alții. E foarte inteligent”, a spus fostul selecționer al Spaniei. PSG și Barcelona ocupă primele două poziții în clasamentul din Champions League înainte de startul etapei cu numărul 3. Ambele formații au punctaj maxim și golaveraj +7, însă parizienii sunt pe prima poziție datorită golurilor marcate.

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Probleme de lot pentru PSG și Barcelona înainte de meciul de Champions League

Luis Enrique l-a pierdut pe Nuno Mendes pentru meciul cu Barcelona, portughezul suferind o accidentare în partida contra lui Strasbourg din Ligue 1. De cealaltă parte, catalanii vor avea cel puțin patru absențe: Andreas Christensen și Roony Bardghji lipsesc de mai mult timp, iar Eric Garcia și Jules Kounde s-au accidentat în partida de sâmbătă contra lui Betis. Gerard Martin a făcut deplasarea la Paris, însă ar putea rata la rândul său partida din Champions League.