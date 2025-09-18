Luis Enrique a mai bătut un record la PSG! Tehnicianul spaniol a explicat fotbalul șampanie practicat de echipa sa

PSG a zdrobit Atalanta fără drept de apel, administrând echipei italiene un categoric 4-0. A fost un meci, care a prilejuit atingerea unui nou record pentru Luis Enrique, antrenorul deținătoarei Ligii Campionilor.
El este acum antrenorul cu cele mai multe meciuri europene la conducerea lui PSG. A ajuns la 31, lăsând în urmă borna pe care a împărțit-o până acum cu Laurent Blanc, fost antrenor la parizieni în 2013 și 2016. Cei doi au fost colegi la Barcelona, în sezonul 1996-1997.
Luis Enrique antrenează PSG din 5 iulie 2023 și a prins 30 de meciuri în Liga Campionilor plus o Supercupă a Europei. A câștigat trofeul la finalul sezonului trecut, după o victorie entuziasmantă cu Inter Milano, scor 5-0, și a început noua campanie europeană tot cu o victorie la scor, învingând Atalanta cu 4-0.
Luis Enrique crede că PSG “este în forma din sezonul trecut, chiar dacă echipa a avut vacanță puțină”. Explicația fotbalului șampanie practicat de francezi este simplă în opinia lui: “Ne place să jucăm fotbal și suntem mereu pregătiți să facem asta”.
Antrenorul, care a avut un accident cu bicicleta și poartă o orteză, a decis să urmărească prima repriză a meciului de aseară din tribună, mai exact de la masa presei, pentru a avea o imagine de ansamblu mai bună asupra jocului.
Pentru parizieni urmează în acest weekend derby-ul din Ligue 1 contra marii rivale Olympique Marseille, iar în următoarea etapă de Champions League, campioana Europei va întâlni fosta echipă a lui Luis Enrique, Barcelona.
Lucho și-a depășit demult performanțele din cariera de jucător. Fost fotbalist la Gijon, Real Madrid și Barcelona, Luis Enrique a câștigat 11 trofee, într-o carieră de 15 ani. Timp în care a jucat și 62 de meciuri la națională.
Ca antrenor, în ultimele zece sezoane, el a câștigat 17 trofee. Iar Supercupa Europei, câștigată contra lui Tottenham, apropie numărul celor cucerite ca antrenor la Barcelona de cel al trofeelor cu PSG. În trei ani la Barca, Lucho a strâns nouă trofee.
Din 2023-2024, de când e la PSG, el a ajuns la opt trofee cu echipa pariziană. Diferența dintre cele două mandate este dată de finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Cu PSG a fost învins de Chelsea. La Barcelona a câștigat și acest trofeu.