Luis Enrique a mai bătut un record la PSG! Tehnicianul spaniol a explicat fotbalul șampanie practicat de echipa sa

PSG a zdrobit Atalanta fără drept de apel, administrând echipei italiene un categoric 4-0. A fost un meci, care a prilejuit atingerea unui nou record pentru Luis Enrique, antrenorul deținătoarei Ligii Campionilor.

Lucho, antrenorul cu cele mai multe meciuri în Europa pentru PSG

El este acum antrenorul cu cele mai multe meciuri europene la conducerea lui PSG. A ajuns la 31, lăsând în urmă borna pe care a împărțit-o până acum cu Laurent Blanc, fost antrenor la parizieni în 2013 și 2016. Cei doi au fost colegi la Barcelona, în sezonul 1996-1997.

Luis Enrique antrenează PSG din 5 iulie 2023 și a prins 30 de meciuri în Liga Campionilor plus o Supercupă a Europei. A câștigat trofeul la finalul sezonului trecut, după o victorie entuziasmantă cu Inter Milano, scor 5-0, și a început noua campanie europeană tot cu o victorie la scor, învingând Atalanta cu 4-0.

Luis Enrique crede că PSG “este în forma din sezonul trecut, chiar dacă echipa a avut vacanță puțină”. Explicația fotbalului șampanie practicat de francezi este simplă în opinia lui: “Ne place să jucăm fotbal și suntem mereu pregătiți să facem asta”.

Urmează un derby stelar cu FC Barcelona

a decis să urmărească prima repriză a meciului de aseară din tribună, mai exact de la masa presei, pentru a avea o imagine de ansamblu mai bună asupra jocului.

Pentru parizieni urmează în acest weekend derby-ul din Ligue 1 contra marii rivale Olympique Marseille, iar în următoarea etapă de Champions League, campioana Europei va întâlni fosta echipă a lui Luis Enrique, Barcelona.

Lucho și-a depășit demult performanțele din cariera de jucător. Fost fotbalist la Gijon, Real Madrid și Barcelona, Luis Enrique a câștigat 11 trofee, într-o carieră de 15 ani. Timp în care a jucat și 62 de meciuri la națională.

A ajuns la 17 trofee ca antrenor

Iar Supercupa Europei, câștigată contra lui Tottenham, apropie numărul celor cucerite ca antrenor la Barcelona de cel al trofeelor cu PSG. În trei ani la Barca, Lucho a strâns nouă trofee.

Din 2023-2024, de când e la PSG, el a ajuns la opt trofee cu echipa pariziană. Diferența dintre cele două mandate este dată de finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Cu PSG a fost învins de Chelsea. La Barcelona a câștigat și acest trofeu.