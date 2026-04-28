Luis Enrique a scris istorie după PSG – Bayern 5-4! Spaniolul a depășit un alt antrenor legendar: „N-am trăit niciodată așa ceva”

PSG și Bayern au scris istorie marți seară în prima manșă a semifinalei din UEFA Champions League. Parizienii s-au impus cu un incredibil 5-4, iar partida a stabilit un nou record pentru cele mai multe reușite într-un duel din semifinalele Ligii. Dincolo de acest aspect însă, victoria a fost una foarte importantă pentru antrenorul gazdelor, Luis Enrique (55 de ani), care a atins o bornă fabuloasă, depășindu-l pe fostul său coechipier, Pep Guardiola.

Luis Enrique a ajuns la 50 de victorii în Champions League după ce PSG a învins-o pe Bayern cu 5-4 în prima manșă a semifinalelor. Spaniolul a avut nevoie de doar 77 de jocuri pentru a atinge această bornă, așadar este antrenorul care a ajuns cel mai rapid la 50 de succese în cea mai importantă competiție inter-cluburi.

Recordul era deținut de fostul coechipier al lui Luis Enrique de la Barcelona, Pep Guardiola, care a avut nevoie de 80 de partide pentru a ajunge la 50 de victorii. . Luis Enrique și Pep Guardiola au fost coechipieri la Barcelona în perioada 1996-2001.

„Cred că ambele am arătat ce fel de echipe suntem. A fost un meci excepțional; ca antrenor, nu am mai trăit niciodată un meci cu această intensitate, cu această dorință de a câștiga și cred că toți fanii, indiferent de echipa pe care o susțin, au fost bucuroși să vadă acest tip de spectacol. Ambele echipe și toți jucătorii merită felicitări.

Când ai un avans de trei goluri (n.r. PSG a condus cu 5-2), adversarul își asumă multe riscuri. A fost foarte dificil și va fi la fel și pentru manșa retur. Desigur, sunt lucruri de îmbunătățit, dar deocamdată trebuie să ne bucurăm de situație. Este doar al treilea meci pe care l-au pierdut în acest sezon, suntem foarte fericiți. Am meritat să câștigăm; acest meci a fost incredibil. Cred că ambele echipe și-au arătat caracterul și stilul de a juca fotbal”, a fost reacția lui Luis Enrique

Luis Enrique caută al treilea triumf în UEFA Champions League

Luis Enrique a debutat ca antrenor în UEFA Champions League în 2014, când o pregătea pe Barcelona, primul său meci fiind un succes pe Camp Nou contra celor de la APOEL Nicosia, scor 1-0. În primul său sezon, tehnicianul reușea să îi conducă pe catalani spre trofeu, trecând cu 3-1 în finală de cei de la Juventus.

După ce a părăsit Barcelona în 2017, tehnicianul spaniol a avut două mandate de selecționer la naționala Spaniei, așadar nu a condus niciun meci în UEFA Champions League timp de 6 sezoane. În 2023, „Lucho” a revenit pe banca unei echipe de club, PSG, iar după un prim sezon în care echipa a părăsit Champions League în semifinale, fiind învinsă surprinzător de Borussia Dortmund, gruparea pariziană a pus mâna pe trofeu în 2025 după un succes clar contra lui Inter, 5-0.

, iar în cazul în care va obține calificarea după returul de la Munchen, care se va disputa pe 6 mai, de la ora 22:00, va întâlni în ultimul act învingătoarea din „dubla” Atletico Madrid – Arsenal. Finala se va disputa pe 30 mai, la Budapesta, pe Puskas Arena.