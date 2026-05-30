Luis Enrique, anunț major înainte de finala Champions League contra lui Arsenal! Ce a declarat Ousmane Dembele

Luis Enrique a prefațat finala UEFA Champions League dintre PSG și Arsenal. Ibericul a făcut un anunț important cu privire la două vedete ale echipei sale și i-a răspuns conaționalului Mikel Arteta.
Bogdan Mariș
30.05.2026 | 07:20
Luis Enrique (56 de ani) a prefațat finala Champions League contra lui Arsenal. FOTO: Hepta
PSG se pregătește pentru a doua finală consecutivă în UEFA Champions League. După ce au surclasat-o pe Inter în 2025, 5-0, parizienii o vor întâlni de această dată pe Arsenal, iar antrenorul Luis Enrique (56 de ani) a prefațat jocul în cadrul unei conferințe de presă. Spaniolul a clarificat situația în care se află fundașii Achraf Hakimi și Nuno Mendes.

Luis Enrique a făcut anunțul despre Hakimi și Nuno Mendes înainte de finala Champions League

Luis Enrique a confirmat că Achraf Hakimi și Nuno Mendes „vor putea juca” în finala de la Budapesta după ce s-au confruntat cu accidentări în ultima perioadă. Portughezul a acuzat o problemă la coapsa dreaptă și nu a mai jucat de la returul semifinalei cu Bayern Munchen (1-1), meci care s-a disputat pe 6 mai.

De cealaltă parte, marocanul s-a accidentat în prima manșă a „dublei” cu Bayern și lipsește de aproximativ o lună, însă va fi apt pentru partida cu Arsenal. Willian Pacho și Ousmane Dembele au acuzat la rândul lor probleme în ultimele săptămâni, însă vor reveni înainte de finala Champions League, singura posibilă absență a lui PSG fiind tânărul Quentin Ndjantou, care se confruntă cu o problemă musculară.

Cum a reacționat Luis Enrique după afirmațiile lui Mikel Arteta

Arsenal are un moral excelent înainte de finala cu PSG după ce a reușit să cucerească din nou titlul în Premier League după 22 de ani de „secetă”. La petrecerea organizată după câștigarea titlului, Mikel Arteta a fost extrem de încrezător și a spus că e „sigur” că echipa sa se va impune și în finala UEFA Champions League. Luis Enrique s-a pronunțat cu privire la acest aspect. „Nu există o motivație mai mare decât să joci într-o finală. Vom vedea mâine cine e cel mai bun, eu sunt concentrat pe echipa noastră, îmi doresc să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat antrenorul lui PSG, conform Marca.

„Lucho” a vorbit și despre formația londoneză: „Arsenal nu m-a surprins, au meritat să câștige titlul. Dacă nu greșesc, este al șaptelea sezon al lui Arteta la Arsenal și puteți vedea ce fel de echipă a construit. Noi am încercat să odihnim echipa în acest final de sezon, am avut timp să-i analizăm pe cei de la Arsenal, dar îi cunoaștem foarte bine. Există tot timpul detalii care pot fi îmbunătățite, cred că vom crește atât în atac, cât și în apărare, dar meciul de mâine (n.r. sâmbătă) este special pentru că nu știi niciodată când vei mai juca o astfel de partidă”.

Ce a declarat Ousmane Dembele înainte de finala Champions League

„Balonul de Aur” Ousmane Dembele a vorbit la rândul său despre finala contra lui Arsenal. „Sunt o echipă grozavă, i-am văzut în Premier League, campioni, au terminat pe primul loc în faza ligii și merită să fie aici. Sunt buni la toate, iar eficiența lor la fazele fixe este incontestabilă. Au și un antrenor grozav, care a muncit pentru tot ce a realizat.

Balonul de Aur nu m-a schimbat prea mult, nici măcar stilul meu de joc. Știu că am mai multă responsabilitate și încerc mereu să fiu la cel mai înalt nivel. Dorința mea de a câștiga titluri cu PSG nu s-a schimbat și asta e tot ce am în minte. Știu că se vorbește mult despre Balonul de Aur, dar cel mai important lucru este să câștig alături de club și pentru fani. Restul vine mai târziu”, a spus francezul.

