Luis Enrique, direct în istoria Champions League! Cum arată topul în care se află și un român

Succesul obținut de PSG în fața celor de la Arsenal, în finala Champions League, l-a făcut pe Luis Enrique să fie unul dintre cei mai galonați antrenori din istoria competiției.
Catalin Oprea
31.05.2026 | 00:06
Luis Enrique, printre cei mai galonați antrenori din istoria UCL.
Finala 2025-2026 a Champions League, care s-a disputat la Budapesta, între PSG și Arsenal, a fost câștigată de formația franceză după loviturile de departajare, 1-1 (4-3), iar acest succes l-a propulsat pe Luis Enrique între cei mai galonați antrenori din istoria competiției.

Champions League, care în trecut s-a numit Cupa Campionilor, este cea mai importantă competiție la nivel de cluburi din lume, iar an de an miliardele investite de formațiile din Europa sunt și cu scopul acesta de a triumfa aici. Acum, PSG a reușit să câștige pentru al doilea an consecutiv această întrecere și se gândește să egaleze recordul lui Real Madrid, care în anii 2016, 2017 și 2018 a fost numărul 1 și a ridicat trofeul Ligii Campionilor.

Până atunci însă pentru Luis Enrique reușita din acest sezon l-a făcut să fie pentru a 3-a oară câștigător de Liga Campionilor, după ce în 2015 a triumfat în această competiție alături de Barcelona, unde avea un atac stelar, Messi – Neymar – Suarez.

Așadar, tehnicianul iberic este acum al doilea într-un top al antrenorilor cu cele mai multe trofee de Champions League/Cupa Campionilor, fiind la egalitate cu mai multe nume mari, precum Zinedine Zidane, Pep Guardiola sau Bob Paisley. De asemenea, în acest clasament avem și un român, pe Ștefan Kovacs, cel care a fost câștigător în două rânduri cu Ajax.

Topul antrenorilor cu cele mai multe trofee de Champions League din istorie

  • Carlo Ancelotti – 5 trofee
  • Luis Enrique – 3 trofee
  • Pep Guardiola – 3 trofee
  • Bob Paisley – 3 trofee
  • Zinedine Zidane – 3 trofee
  • Ștefan Kovacs – 2 trofee
  • Bella Guttmann – 2 trofee
  • Helenio Herrera – 2 trofee
  • Miguel Munoz – 2 trofee
  • Luis Carniglia – 2 trofee
  • Jose Villalonga – 2 trofee
  • Nereo Rocco – 2 trofee
  • Brian Clough – 2 trofee
  • Dettmar Cramer – 2 trofee
  • Ernst Happel – 2 trofee

Ce a spus Luis Enrique după finala câștigată cu Arsenal

Enrique a avut numai cuvinte de laudă pentru elevii săi după finala câștigată la Budapesta.

”Am fost chiar mai puternici decât anul trecut pentru că știam înainte de meci cât de greu va fi să jucăm împotriva lui Arsenal. Pentru noi, ca echipă și ca oraș, este incredibil să câștigăm și cred că este pe deplin meritat pentru parcursul din acest sezon. Finala a fost foarte dificilă, dar acum este momentul să sărbătorim alături de suporterii noștri”, a declarat Luis Enrique.

