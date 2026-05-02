Luis Enrique, discurs acid la adresa celor care au criticat apărările din PSG – Bayern 5-4: ”Dacă o opinie este proastă, nu ai de ce să o respecți…”

Încă sub impulsul fabuloasei întâlniri PSG – Bayern 5-4, din prima manșă a semifinalelor Champions League, Luis Enrique (55 de ani) nu a ezitat să-i pună la zid pe cei care au criticat cele două apărări. Tehnicianul parizienilor a făcut o analiză a jocului și a explicat că nu a existat nicio greșeală defensivă.

Luis Enrique, deranjat de criticile apărute după meciul PSG – Bayern 5-4

Într-o conferință de presă susținută înaintea duelului de campionat cu Lorient, Luis Enrique a ținut să le răspundă pe un ton tăios celor care au avut ceva de comentat după meciul din Champions League și a explicat că nivelul atacanților este unul fabulos.

”Ca și în viață, există opinii peste tot. Nu cred că este important să respecți toate opiniile, pentru că dacă o opinie este proastă, nu ai de ce să o respecți… Există oameni cărora le place un astfel de fotbal – ei sunt majoritatea, și eu sunt unul dintre ei. Dar unora nu le place. Cred că am demonstrat că majoritatea oamenilor s-au bucurat de meci, iar asta este cel mai important.

Bayern este cel mai puternic adversar pe care l-am întâlnit cu PSG. Dar ce nivel au arătat ambele echipe, ce nivel au atacanții?! Un scor de 5-4 poate părea dezastruos pentru apărări, dar noi suntem două dintre cele mai bune echipe în apărare, alături de Arsenal. Pur și simplu a fost un meci diferit”, a spus antrenorul spaniol, conform .

Cât a durat analiza întâlnirii

Tehnicianul formației PSG a explicat faptul că analiza acestei partide a durat cu două ore mai mult decât în mod normal și consideră că acest joc a făcut mult bine fotbalului și .

”Pentru mine, acesta este un meci de fotbal unic. Dacă de obicei dedic trei ore analizei, de data aceasta pentru PSG – Bayern mi-au trebuit cinci ore. Au existat faze incredibile, atât în atac, cât și în apărare, din partea lui Bayern.

Nu a existat nicio greșeală defensivă, ceea ce a făcut acest meci magnific. Priviți doar cum s-au apărat Kane și Dembele! Incredibil! Trebuie să felicităm ambele echipe și să ne bucurăm de meci”, a spus Luis Enrique.

Wayne Rooney, printre cei care au criticat jocul de pe Parc des Princes

În ciuda valului de aprecieri venite după fotbalul șampanie oferit de PSG și Bayern în prima manșă a semifinalei de Champions League, au existat și voci care s-au arătat nemulțumite. Iar .

”Uite, îl iubesc pe Harry Kane, dar nu este posibil ca el să-și laude apărătorii. Poate doar pentru faptul că sunt colegi și încearcă să le ridice puțin moralul pentru următoarea săptămână. Eu cred că ambele defensive au fost deplorabile”, a fost reacția lui Rooney.