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Nu a participat la CM, dar l-a vrăjit pe Luis Enrique: „Poate câștiga Balonul de Aur”. Soluție inedită a antrenorului lui PSG

Deși pe buzele tuturor se află nume precum Kylian Mbappe sau Lamine Yamal, Luis Enrique a venit cu o variantă inedită. Cine este fotbalistul despre spaniolul spune că poate câștiga „Balonul de Aur”
Ciprian Păvăleanu
10.09.2026 | 16:31
Nu a participat la CM dar la vrajit pe Luis Enrique Poate castiga Balonul de Aur Solutie inedita a antrenorului lui PSG
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Luis Enrique este sigur că Kvaratskhelia are șanse mari la Balonul de Aur. Foto: Hepta.ro
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Sub comanda lui Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia și-a redescoperit pofta de fotbal. PSG a demolat-o pe Slovan Bratislava în Champions League, însă gruzinul nu a intrat nici măcar o secundă pe teren. La finalul partidei, antrenorul spaniol al „Reginei Europei” a dezvăluit că este sigur că extrema parizienilor poate câștiga „Balonul de Aur”, în ciuda faptului că el nici măcar nu a fost prezent la Campionatul Mondial.

Khvicha Kvaratskhelia, noul „Balon de Aur”? Luis Enrique a dat verdictul după PSG – Slovan Bratislava

Campioana Europei din ultimii doi ani, Paris Saint-Germain, a început în forță noul sezon din UEFA Champions League. Totuși, formația condusă de Luis Enrique a avut unul dintre cei mai slabi adversari ce au accesat „masa bogaților”, prin urmare le-au aplicat un scor de tenis slovacilor de la Slovan Bratislava.

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Scorul final a fost 6-1, iar la rampă au ieșit Ousmane Dembele, Ferran Torres și Fabian Ruiz, toți trei nominalizați în top 30 pentru Balonul de Aur. Kvicha Kvaratskhelia nu a fost introdus în această partidă, însă face parte din cele 30 de nume nominalizate.

Chiar dacă nu a participat cu Georgia la Campionatul Mondial din 2026 și a avut un sezon mediocru în Ligue 1, Luis Enrique crede cu tărie că gruzinul ar putea pune mâna pe râvnitul trofeu: „Kvara, în opinia mea, poate câștiga Balonul de Aur. La fel și Ousmane (Dembélé), Vitinha și, de asemenea, Fabian (Ruiz). Fanii noștri scandează astăzi ‘Ousmane Balonul de Aur’. În viitor, poate că vom auzi această scandare și pentru altcineva din echipa noastră”, a declarat Luis Enrique, conform lequipe.fr.

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Gruzinul nu are cele mai bune cifre în sezonul precedent

Chiar dacă în UEFA Champions League a strălucit și a fost unul dintre artizanii lui PSG pentru câștigarea celui de-al doilea trofeu consecutiv, în campionat el nu a reușit cele mai bune cifre, în ciuda faptului că PSG domină categoric Ligue 1.

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În 16 meciuri în Liga Campionilor, Kvicha a reușit să aibă o medie de o contribuție decisivă pe meci, cu 10 goluri și 6 pase decisive. Totuși, în campionat, în 28 de partide, el a reușit doar 12 contribuții: 8 goluri și 4 pase decisive, cifre destul de slabe pentru un candidat la „Balonul de Aur”. Spre deosebire de cei cu care se luptă pentru acest titlu, Kvaratskhelia are marele dezavantaj de a nu fi fost prezent la Campionatul Mondial.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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