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Sub comanda lui Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia și-a redescoperit pofta de fotbal. PSG a demolat-o pe Slovan Bratislava în Champions League, însă gruzinul nu a intrat nici măcar o secundă pe teren. La finalul partidei, antrenorul spaniol al „Reginei Europei” a dezvăluit că este sigur că extrema parizienilor poate câștiga „Balonul de Aur”, în ciuda faptului că el nici măcar nu a fost prezent la Campionatul Mondial.

Khvicha Kvaratskhelia, noul „Balon de Aur”? Luis Enrique a dat verdictul după PSG – Slovan Bratislava

Campioana Europei din ultimii doi ani, Paris Saint-Germain, a început în forță noul sezon din UEFA Champions League. Totuși, formația condusă de Luis Enrique a avut unul dintre cei mai slabi adversari ce au accesat „masa bogaților”, prin urmare le-au aplicat un scor de tenis slovacilor de la Slovan Bratislava.

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toți trei nominalizați în Kvicha Kvaratskhelia nu a fost introdus în această partidă, însă face parte din cele 30 de nume nominalizate.

Chiar dacă nu a participat cu Georgia la Campionatul Mondial din 2026 și a avut un sezon mediocru în Ligue 1, Luis Enrique crede cu tărie că gruzinul ar putea pune mâna pe râvnitul trofeu: „Kvara, în opinia mea, poate câștiga Balonul de Aur. La fel și Ousmane (Dembélé), Vitinha și, de asemenea, Fabian (Ruiz). Fanii noștri scandează astăzi ‘Ousmane Balonul de Aur’. În viitor, poate că vom auzi această scandare și pentru altcineva din echipa noastră”, a declarat Luis Enrique, conform .

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Gruzinul nu are cele mai bune cifre în sezonul precedent

Chiar dacă în UEFA Champions League a strălucit și a fost unul dintre artizanii lui PSG pentru câștigarea celui de-al doilea trofeu consecutiv, în campionat el nu a reușit cele mai bune cifre, în ciuda faptului că PSG domină categoric Ligue 1.

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În 16 meciuri în Liga Campionilor, Kvicha a reușit să aibă o medie de o contribuție decisivă pe meci, cu 10 goluri și 6 pase decisive. Totuși, în campionat, în 28 de partide, el a reușit doar 12 contribuții: 8 goluri și 4 pase decisive, cifre destul de slabe pentru un candidat la „Balonul de Aur”. Spre deosebire de cei cu care se luptă pentru acest titlu, Kvaratskhelia are marele dezavantaj de a nu fi fost prezent la Campionatul Mondial.