Sport

Luis Enrique e de neoprit! Numărul fabulos de trofee la care a ajuns tehnicianul spaniol de la PSG

Antrenorul spaniol a câștigat din nou Supercupa Europei, după ce formația sa, PSG, a trecut cu 2-1, de Aston Villa, câștigătoarea Ligii Europa din sezonul trecut
Catalin Oprea
13.08.2026 | 08:00
Luis Enrique e de neoprit Numarul fabulos de trofee la care a ajuns tehnicianul spaniol de la PSG
ANALIZĂ FANATIK
Luis Enrique e cel mai performant antrenor al ultimilor ani FOTO X
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Luis Enrique (56 ani) este cel mai performant antrenor al ultimilor ani. Supercupa Europei, câștigată de PSG, după finala de aseară cu Aston Villa, reprezintă al 13-lea trofeu adjudecat de spaniol în cei trei ani pe care îi are pe banca francezilor.

Luis Enrique a câștigat 13 trofee din 16 posibile cu PSG

Practic, din 2023 de când i-a luat locul lui Christophe Galtier, Lucho a câștigat tot ce se putea câștiga, cu trei excepții. PSG a ratat o Ligă a Campionilor (eliminată în semifinale de Borussia Dortmund în 2024), o Cupă a Franței (eliminată surprinzător de Le Mans, în 2026) și a pierdut finala Campionatului Mondial al Cluburilor (0-3 cu Chelsea).

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În rest, Luis Enrique a câștigat tot și a urcat vertiginos în topul antrenorilor cu cele mai multe trofee. Cu această Supercupă, Luis Enrique și-a trecut în palmares cel de-al șaselea trofeu din competițiile europene.

Cu această performanță, tehnicianul a intrat în istorie și i-a egalat pe Sir Alex Ferguson și Giovanni Trappatoni la trofee câștigate în competiție europene, toți cu câte șase. Ei ei sunt urmați Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Unai Emery și Zinedine Zidane, toți cu câte 5 trofee.

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PSG îl face al treilea cel mai bine plătit antrenor din istorie

Luis Enrique a câștigat toate cele 22 de trofee ale sale în ultimii 11 ani. Doar că, între 2018 și 2022 el a fost selecționer al Spaniei, cu o întrerupere de aproape un an, din cauza decesului fiicei sale. Mai mult decât atât, el a luat toate trofeele cu două echipe: Barcelona și PSG.

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Luis Enrique are contract cu PSG până în 2027, dar și-a dat acordul pentru o nouă înțelegere, care va fi valabilă până în 2030. El va încasa un salariu de 20 de milioane de euro pe sezon, care îl va face al treilea cel mai bine plătit antrenor din lume, după Simone Inzaghi (Al Hilal) și Diego Simeone (Atletico Madrid).

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Trofeele lui Enrique cu PSG

·       3 titluri de campion în Ligue 1: 2024, 2025 și 2026

·       3 Supercupe ale Franței: 2024, 2025 și 2026

·       2 Cupe ale Franței: 2024 și 2025

·       2 UEFA Champions League: 2025 și 2026

·       2 Supercupa UEFA: 2025 și 2026

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·       1 Cupa Intercontinentală: 2025

Trofeele lui Enrique cu FC Barcelona

·       UEFA Champions League: 1 (2015)

·       La Liga (Campionatul Spaniei): 2 (2015, 2016)

·       Copa del Rey (Cupa Spaniei): 3 (2015, 2016, 2017)

·       Supercupa Europei: 1 (2015)

·       Campionatul Mondial al Cluburilor: 1 (2015)

·       Supercupa Spaniei: 1 (2016

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