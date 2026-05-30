Luis Enrique, elogii pentru jucătorii lui PSG după victoria cu Arsenal: „Mai puternici!”

a adus din nou o victorie pentru cei de la PSG, pentru al doilea an la rând, de data aceasta în fața celor de la Arsenal, după ce scorul a fost egal la finalul , 1-1. Francezii s-au impus la loviturile de departajare după ce Gabriel Magalhaes a dat peste poartă la ultima execuție.

Reacția lui Luis Enrique după victoria lui PSG din finala Champions League

Luis Enrique, considerat acum unul dintre cei mai buni antrenori ai lumii, a reușit să câștige pentru al doilea an la rând trofeul Champions League cu PSG. Tehnicianul iberic și-a lăudat jucătorii și spune că formația sa a fost mai puternică față de sezonul precedent. În același timp a recunoscut că finala a fost una dificilă și că Arsenal a reușit să le pună mari probleme francezilor.

”Am fost chiar mai puternici decât anul trecut pentru că știam înainte de meci cât de greu va fi să jucăm împotriva lui Arsenal. Pentru noi, ca echipă și ca oraș, este incredibil să câștigăm și cred că este pe deplin meritat pentru parcursul din acest sezon. Finala a fost foarte dificilă, dar acum este momentul să sărbătorim alături de suporterii noștri”, a spus Luis Enrique imediat după meci.

PSG a pierdut Cupa Franței, dar a câștigat campionatul și Liga Campionilor

Pentru cei de la PSG sezonul 2025-2026 a fost unul aproape perfect, asta după ce elevii lui Luis Enrique s-au impus în campionat, acolo unde au dat o luptă destul de strânsă cu Lens. Astfel, în Ligue 1 este un succes consecutiv pentru formația din capitală, performanță care s-a întâmplat acum și în Champions League, după finala cu Arsenal.

Confruntarea de la Budapesta a fost mult mai echilibrată după ce anul trecut PSG s-a impus cu Inter, 5-0, în finală. Acum, englezii au deschis scorul prin Havertz în minutul 6 și egalarea a venit în partea secundă după un penalty obținut de Kvaratchekelia și transformat de Dembele, iar momentul decisiv a fost la loviturile de departajare. Eberechi Eze și Gabriel Magalhaes au ratat pentru „Tunari” și astfel trofeul merge din nou în capitala Franței, la Paris.

Singura competiție ratată pentru PSG a fost în Cupa Franței, unde Paris FC, rivala din oraș, a bătut-o pe formația lui Luis Enrique încă din tururile preliminare.