Luis Enrique i-a „aruncat mănușa” lui Vincent Kompany înainte de PSG – Bayern: „Nu există vreo echipă mai bună decât noi!”

PSG a avut un start dificil în 2026, însă, ca și anul trecut, și-a intrat în formă la momentul potrivit și are ca obiectiv să câștige din nou UEFA Champions League. În semifinale, parizienii vor întâlni principala favorită la trofeu, Bayern Munchen, prima manșă fiind programată marți, de la ora 22:00, la Paris. Luis Enrique (55 de ani) nu s-a ferit de cuvinte înainte de meci.

Ce a declarat Luis Enrique înainte de PSG – Bayern

Luis Enrique a prefațat meciul cu Bayern în cadrul unei conferințe de presă. „Trebuie să ne bucurăm de astfel de momente, pentru că nu știi niciodată când vei mai juca un astfel de meci. Toți jucătorii sunt pregătiți pentru această semifinală, cu excepția lui Quentin Ndjantou, așadar vom vedea care echipă este mai bună.

Îmi plac toți jucătorii lor, iar Vincent Kompany este un antrenor de top, după cum a arătat și în Anglia. Când a semnat cu Bayern, am văzut imediat ce fel de echipă urmau să fie. Bayern este una dintre echipele pe care le urmăresc cu plăcere, pentru că atacă tot timpul.

Îmi plac toți antrenorii, dar în mod special cei care au un stil ofensiv, iar el este unul dintre ei”, a afirmat tehnicianul spaniol, conform . După ce au ratat prezența în primele 8 la finalul fazei ligii și (3-2 și 2-2), (5-2 și 3-0 în optimi) și Liverpool (2-0 și 2-0 în sferturi) pentru a obține calificarea în semifinale.

Luis Enrique, mesaj ferm pentru Bayern înainte de prima manșă a semifinalelor din Champions League

Deși Bayern Munchen este văzută drept principala favorită la câștigarea UEFA Champions League, Luis Enrique e de părere că bavarezii nu sunt superiori echipei sale. „Sunt cele mai bune două echipe din Europa (n.r. PSG și Bayern), dar și Arsenal a avut un sezon foarte bun. Când vine vorba despre constanță, Bayern este puțin peste noi, pentru că a pierdut doar două meciuri.

Dar, dacă este vorba despre ce am arătat, nu există vreo echipă mai bună decât noi. Am spus acest lucru și după ce am ratat prezența în top 8. Trebuie să ataci mai mult decât te aperi dacă vrei să câștigi, știm cât de dificil va fi, dar nu suntem aici să negociem, vrem să câștigăm”, a declarat tehnicianul iberic.

Bilanț echilibrat în duelurile dintre Bayern Munchen și PSG

Bayern Munchen și PSG s-au întâlnit de 16 ori de-a lungul timpului, cea mai importantă partidă fiind finala UEFA Champions League din 2020, câștigată de bavarezi cu 1-0 la Lisabona, unicul gol fiind marcat de Kingsley Coman, fotbalist care s-a format chiar în academia celor de la Paris Saint-Germain. Iată bilanțul partidelor dintre cele două formații:

9 victorii Bayern

0 egaluri

7 victorii PSG

15 jocuri s-au disputat în UEFA Champions League, singura excepție fiind partida câștigată de PSG cu 2-0 anul trecut în sferturile Campionatului Mondial al Cluburilor. Ultimul meci direct s-a disputat în noiembrie 2025, în faza ligii din actualul sezon de Champions League, iar Bayern s-a impus cu 2-1 la Paris. Luis Diaz a reușit o „dublă” în prima repriză, fiind însă eliminat mai apoi. PSG a reușit să reducă din diferență prin Joao Neves, însă golul egalizator nu a sosit, deși parizienii au evoluat timp de o repriză în superioritate numerică.