Luis Enrique, în fața unei performanțe remarcabile. Doar doi tehnicieni au mai reușit asta în istoria fotbalului

Luis Enrique, desemnat antrenorul anului la Gala FIFA, poate obține o nouă performanță remarcabilă, în cariera sa de antrenor, dacă PSG-ul său îl va învinge pe Flamengo în Cupa Intercontinentală. Meciul este programat astăzi la Doha și va oferi câștigătoarei cinci milioane de dolari.
Enrique, fost antrenor la Barcelona și selecționar al Spaniei, poate obține un „Sextet” de titluri într-un an calendaristic. Dacă o va face va fi al treilea antrenor din istorie care reușește acest lucru. El a câștigat deja în 2025 Liga Campionilor, campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței și Supercupa Europene.
În cazul în care PSG învinge Flamengo, Luis Enrique îi va egala pe singurii doi antrenori care au reușit să câștige șase trofee într-un an. Primul a fost Pep Guardiola, care a câștigat șase titluri cu Barcelona în 2009, iar cel de-al doilea e actualul antrenor al Barcelonei, Hansi Flick, care a făcut același lucru cu Bayern Munchen, în 2020.
Iar dacă nu ar fi fost înfrângerea împotriva lui Chelsea pe 13 iulie în finala Cupei Mondiale a Cluburilor (0-3), Lucho și PSG-ul său ar fi putut câștiga chiar 7 titluri în 2025, cel mai bun an din istoria clubului pariziană, în care, după multe încercări, a ridicat pentru prima dată Liga Campionilor (5-0 în finala cu Inter).
Luis Enrique a reușit o triplă în timpul mandatului său ca antrenor al Barcelonei (Campionat, Cupă și Liga Campionilor), dar nu a putut mai mult. În cariera sa, Lucho are însă 17 trofee câștigate ca antrenor și 11 ca jucător.
Barcelona lui Guardiola și Leo Messi a fost prima care a câștigat un „Sextet” (Campionat, Copa del Rey, Liga Campionilor, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor) în 2009.
Iar Flick, la conducerea lui Bayern, 2020, în plină pandemie, a câștigat Bundesliga, Cupa Germaniei, Liga Campionilor, Supercupa Germaniei, Supercupa Europenei și Cupa Mondială a Cluburilor (aceasta deja jucată în februarie 2021 din cauza întreruperii competiției din cauza Covid).
PSG, care este câștigătoarea Ligii Campionilor, a fost trimisă direct în finală, în vreme ce Flamengo a avut nevoie de două meciuri pentru a ajunge în ultimul act al competiției. Recent încoronată câștigătoare a Copei Libertadores, dar și campioană a Braziliei, ea a obținut calificarea după ce a trecut de Cruz Azul și Pyramids.
PSG nu a câștigat niciodată Cupa Intercontinentală, în vreme ce Flamengo are în palmares un trofeu, obținut în 1981. La vremea respectivă cu Zico în mare formă, Flamengo a învins clar Liverpool, scor 3-0.
Deținătoarea trofeului este Real Madrid, care anul trecut a învins echipa mexicană Pachuca, scor 3-0. Realul are cinci titluri, urmată de Barcelona și AC Milan, care au câștigat de trei ori trofeul intercontinental.