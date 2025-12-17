Luis Enrique, în fața unei performanțe remarcabile. Doar doi tehnicieni au mai reușit asta în istoria fotbalului

ADVERTISEMENT

Luis Enrique, desemnat antrenorul anului la Gala FIFA, poate obține o nouă performanță remarcabilă, în cariera sa de antrenor, dacă PSG-ul său îl va învinge pe Flamengo în Cupa Intercontinentală. Meciul este programat astăzi la Doha și va oferi câștigătoarei cinci milioane de dolari.

Luis Enrique e la o victorie de al șaselea trofeu al anului

Enrique, fost antrenor la Barcelona și selecționar al Spaniei, poate obține un „Sextet” de titluri într-un an calendaristic. Dacă o va face va fi al treilea antrenor din istorie care reușește acest lucru. El a câștigat deja în 2025 Liga Campionilor, campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței și Supercupa Europene.

ADVERTISEMENT

În cazul în care PSG învinge Flamengo, Luis Enrique îi va egala pe singurii doi antrenori care au reușit să câștige șase trofee într-un an. Primul a fost Pep Guardiola, care a câștigat șase titluri cu Barcelona în 2009, iar cel de-al doilea e actualul antrenor al Barcelonei, Hansi Flick, care a făcut același lucru cu Bayern Munchen, în 2020.

, Lucho și PSG-ul său ar fi putut câștiga chiar 7 titluri în 2025, cel mai bun an din istoria clubului pariziană, în care, după multe încercări, a ridicat pentru prima dată Liga Campionilor (5-0 în finala cu Inter).

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola și Hansi Flick au mai reușit asta

Luis Enrique a reușit o triplă în timpul mandatului său ca antrenor al Barcelonei (Campionat, Cupă și Liga Campionilor), dar nu a putut mai mult.

ADVERTISEMENT

Barcelona lui Guardiola și Leo Messi a fost prima care a câștigat un „Sextet” (Campionat, Copa del Rey, Liga Campionilor, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor) în 2009.

Iar Flick, la conducerea lui Bayern, 2020, în plină pandemie, a câștigat Bundesliga, Cupa Germaniei, Liga Campionilor, Supercupa Germaniei, Supercupa Europenei și Cupa Mondială a Cluburilor (aceasta deja jucată în februarie 2021 din cauza întreruperii competiției din cauza Covid).

ADVERTISEMENT

PSG n-a câștigat niciodată Cupa Intercontinentală

PSG, care este câștigătoarea Ligii Campionilor, a fost trimisă direct în finală, în vreme ce Flamengo a avut nevoie de două meciuri pentru a ajunge în ultimul act al competiției. Recent încoronată câștigătoare a Copei Libertadores, dar și campioană a Braziliei, ea a obținut calificarea după ce a trecut de Cruz Azul și Pyramids.

PSG nu a câștigat niciodată Cupa Intercontinentală, în vreme ce Flamengo are în palmares un trofeu, obținut în 1981. La vremea respectivă cu Zico în mare formă, Flamengo a învins clar Liverpool, scor 3-0.

Deținătoarea trofeului este Real Madrid, care anul trecut a învins echipa mexicană Pachuca, scor 3-0. Realul are cinci titluri, urmată de Barcelona și AC Milan, care au câștigat de trei ori trofeul intercontinental.