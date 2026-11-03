Luis Enrique, mesaj-șoc înainte de Villarreal – PSG din Champions League: „Vă înșelați”

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, urmând să înfrunte în deplasare formația spaniolă Villarreal, marți seară, de la ora 22:00. După succesele obținute împotriva celor de la Slovan Bratislava, Manchester City și FC Barcelona, trupa pariziană va intra în meci cu șansa de a bifa a patra victorie consecutivă și de a face un pas uriaș spre calificare. Cu toate acestea, conferința de presă susținută de Luis Enrique în Spania a stat sub semnul prudenței absolute, tehnicianul refuzând să accepte o stare de relaxare în rândul elevilor săi.

PSG și Luis Enrique, fără patru piese de bază în Spania, la meciul cu Villarreal din Champions League

Misiunea parizienilor pe terenul „Submarinului Galben” nu va fi deloc simplă, mai ales că Luis Enrique se confruntă cu absențe notabile în lot. , Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos și Nuno Mendes, lăsând staff-ul în căutarea celor mai bune soluții pentru a menține seria de victorii din Europa. Tehnicianul a subliniat că atmosfera de pe Estadio de la Cerámica va fi un test extrem de dificil: „Vom vedea cum ne descurcăm într-un stadion care miroase a fotbal, va fi complicat de depășit presiunea. Îmi plac genul acesta de teste, trebuie să fim atenți la tot”, a declarat spaniolul în fața jurnaliștilor.

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„Trecutul nu contează”: Avertismentul tranșant al lui Luis Enrique

Chestionat pe marginea formei excelente prin care trece echipa și a victoriilor de palmares obținute împotriva unor granzi precum City și Barcelona, Luis Enrique a ținut imediat să tempereze entuziasmul general. Antrenorul a transmis un mesaj direct jucătorilor și fanilor: „Dacă credeți că, prin prisma ultimelor noastre rezultate, vom câștiga meciul de mâine, vă înșelați. Este imposibil dacă nu avem ambiție, calitate și dorință de a alerga. Meciurile din trecut nu au nicio importanță pentru mâine”, a punctat fostul selecționer al Spaniei.

Amintirile sezonului trecut și laude pentru Villareal

Făcând referire la parcursul din stagiunea precedentă când, în ciuda unui start similar în primele trei meciuri, PSG a ratat prezența directă în top 8 și a fost nevoită să treacă prin baraj, Luis Enrique a insistat că obiectivul este îmbunătățirea poziției finale în clasament. În ceea ce privește adversarul de marți, tehnicianul a lăudat munca omologului său de pe banca spaniolilor, Inigo Perez. Totodată, acesta a avertizat că Villarreal rămâne o grupare extrem de periculoasă, capabilă să pună probleme majore.

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Întrebat dacă va profita de meci pentru a rula lotul sau pentru a face experimente tactice similare celor din Ligue 1, Luis Enrique a fost categoric: „Nu, acestea sunt puncte importante de câștigat. Căutăm să fim performanți tot timpul și să ne îmbunătățim jocul, indiferent de competiție”. Cu un ochi pe consolidarea poziției în fruntea clasamentului european și altul pe evoluția constantă a unor tineri precum tatonatul Zabarnyi în defensivă, tehnicianul a încheiat ironic la adresa imprevizibilității din fotbal: „S-a spus că sunt nul, că grupul meu este nul, iar acum toată lumea crede că sunt Special One.”.