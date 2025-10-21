Luis Enrique nu a mai rezistat. „L-ați ucis pe Gigio Donnarumma”. Antrenorul de la PSG, criză de nervi la conferința de presă

ADVERTISEMENT

Apar primele tensiuni la Paris după trofeul câștigat de PSG în Champions League, în stagiunea precedentă. Luis Enrique, antrenorul echipei de pe Parc des Princes, a avut o ieșire nervoasă la conferința de presă. Tehnicianul spaniol nu a mai rezistat în momentul în care a fost întrebat despre plecarea lui Gigi Donnarumma.

Luis Enrique ia atitudine după criticile primite de portarul de la PSG

, iar decizia i-a aparținut chiar lui Luis Enrique. Lucas Chevalier, omul care i-a luat locul, nu a avut cele mai bune meciuri, iar presa a început să critice alegerea făcută de iberic în privința lui Donnarumma.

„E la fel în fiecare an, sunt foarte mulțumit de atitudinea voastră. Sunt extrem de fericit pentru Lucas Chevalier! Pentru mine, este una dintre cele mai bune opțiuni – dacă nu chiar cea mai bună. Sunt foarte încântat de evoluțiile lui. Iar când aducem un jucător, o facem gândindu-ne pe termen lung.

Ceea ce pot spune despre Lucas Chevalier este că îmi place personalitatea lui, nivelul lui ca jucător. Avem mare încredere că va fi un element esențial pentru echipă mulți ani de acum înainte. Asta este încrederea pe care o avem în el și, mai ales pentru mine, când îl văd evoluând în ultimele meciuri, văd exact ceea ce vreau să văd. Iar pentru mine, asta este suficient. Are personalitate, a demonstrat-o și continuă să o arate la antrenamente și în meciuri”, a declarat Luis Enrique.

Luis Enrique, aspru cu jurnaliștii francezi. „L-ați ucis pe Gigio Donnarumma”

În plus, consideră că, în perioada în care Donnarumma a apărat poarta celor de la PSG, a avut parte de un tratament ostil din partea presei franceze. De asemenea, Luis Enrique crede că fiecare jucător care evoluează pentru o asemenea echipă trebuie să accepte astfel de situații neplăcute.

„În ultimii patru ani, l-ați ‘ucis’. L-ați ucis sportiv pe Gigio Donnarumma. Așa că vă rog… chiar și atunci când nu eram antrenorul lui Paris Saint-Germain, simțeam mereu cum îl criticați pe Donnarumma. Când ești portar la un club precum Paris Saint-Germain, trebuie să înveți să trăiești cu asta”, a mai precizat Luis Enrique.