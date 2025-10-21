Sport

Luis Enrique nu a mai rezistat. „L-ați ucis pe Gigio Donnarumma”. Antrenorul de la PSG, criză de nervi la conferința de presă

Momente tensionate la conferința de presă. Antrenorul celor de la PSG, Luis Enrique, atac la adresa jurnaliștilor francezi. Tehnicianul spaniol a vorbit, din nou, despre plecarea lui Donnarumma.
Alex Bodnariu
21.10.2025 | 10:15
Luis Enrique nu a mai rezistat Lati ucis pe Gigio Donnarumma Antrenorul de la PSG criza de nervi la conferinta de presa
ULTIMA ORĂ
Luis Enrique nu a mai rezistat. Declarații acide la conferința de presă. Ce spune despre Donnarumma
ADVERTISEMENT

Apar primele tensiuni la Paris după trofeul câștigat de PSG în Champions League, în stagiunea precedentă. Luis Enrique, antrenorul echipei de pe Parc des Princes, a avut o ieșire nervoasă la conferința de presă. Tehnicianul spaniol nu a mai rezistat în momentul în care a fost întrebat despre plecarea lui Gigi Donnarumma.

Luis Enrique ia atitudine după criticile primite de portarul de la PSG

Portarul italian a părăsit în această vară formația pariziană, iar decizia i-a aparținut chiar lui Luis Enrique. Lucas Chevalier, omul care i-a luat locul, nu a avut cele mai bune meciuri, iar presa a început să critice alegerea făcută de iberic în privința lui Donnarumma.

ADVERTISEMENT

„E la fel în fiecare an, sunt foarte mulțumit de atitudinea voastră. Sunt extrem de fericit pentru Lucas Chevalier! Pentru mine, este una dintre cele mai bune opțiuni – dacă nu chiar cea mai bună. Sunt foarte încântat de evoluțiile lui. Iar când aducem un jucător, o facem gândindu-ne pe termen lung.

Ceea ce pot spune despre Lucas Chevalier este că îmi place personalitatea lui, nivelul lui ca jucător. Avem mare încredere că va fi un element esențial pentru echipă mulți ani de acum înainte. Asta este încrederea pe care o avem în el și, mai ales pentru mine, când îl văd evoluând în ultimele meciuri, văd exact ceea ce vreau să văd. Iar pentru mine, asta este suficient. Are personalitate, a demonstrat-o și continuă să o arate la antrenamente și în meciuri”, a declarat Luis Enrique.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Luis Enrique, aspru cu jurnaliștii francezi. „L-ați ucis pe Gigio Donnarumma”

În plus, omul numărul 1 de pe banca parizienilor consideră că, în perioada în care Donnarumma a apărat poarta celor de la PSG, a avut parte de un tratament ostil din partea presei franceze. De asemenea, Luis Enrique crede că fiecare jucător care evoluează pentru o asemenea echipă trebuie să accepte astfel de situații neplăcute.

ADVERTISEMENT
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a...
Digisport.ro
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului

„În ultimii patru ani, l-ați ‘ucis’. L-ați ucis sportiv pe Gigio Donnarumma. Așa că vă rog… chiar și atunci când nu eram antrenorul lui Paris Saint-Germain, simțeam mereu cum îl criticați pe Donnarumma. Când ești portar la un club precum Paris Saint-Germain, trebuie să înveți să trăiești cu asta”, a mai precizat Luis Enrique.

  • 1,65 este cota oferiră de SUPERBET pentru selecția „2 solist” la Leverkusen – PSG
Revista Fanatik 770! Exclusiv: Andrei Nicolescu, viață de film! MM Stoica pe calea...
Fanatik
Revista Fanatik 770! Exclusiv: Andrei Nicolescu, viață de film! MM Stoica pe calea credinței! Martori traumatizați la dispariția lui Cătălin Hîldan! Surpriză: Cardurile Premium cu fotbaliști UEFA Match Attax 2025-2026. Gratuit!
Gestul lui Andres Sfaiț după ce I-a distrus laptopul unui fotograf în Petrolul...
Fanatik
Gestul lui Andres Sfaiț după ce I-a distrus laptopul unui fotograf în Petrolul – CFR Cluj 1-0. Video
Tragedie în fotbalul britanic! Fiul unei legende a murit la 21 de ani...
Fanatik
Tragedie în fotbalul britanic! Fiul unei legende a murit la 21 de ani într-un accident teribil cu un tractor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu Metaloglobus: 'Totul e făcut prin 2 oameni! Becali e interlop, infractor, pușcăriaș'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!