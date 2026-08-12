Luis Enrique nu se mai ascunde! Obiectivul uriaș anunțat înainte de Supercupa Europei: „Putem să-i egalăm”

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PSG se pregătește pentru primul mare test al noului sezon. Campioana Europei va disputa Supercupa Europei, iar Luis Enrique vrea să înceapă noua stagiune cu un trofeu. Antrenorul spaniol a vorbit înaintea partidei și a transmis un mesaj clar în privința obiectivelor echipei sale.

Luis Enrique, anunț războinic înainte de Supercupa Europei! Ce obiectiv uriaș și-a fixat la PSG

Formația de pe Parc des Princes vine după un sezon european excelent. PSG a reușit să își apere trofeul UEFA Champions League, după ce a învins-o în finală pe Arsenal. Puțină lume se aștepta la începutul sezonului să-i vadă din nou pe francezi cu medaliile de campioni la gât.

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Înaintea , Luis Enrique a vorbit despre succesul din sezonul precedent, dar și despre ceea ce urmează pentru PSG. Antrenorul nu vrea ca echipa sa să se oprească după cele două trofee Champions League câștigate consecutiv.

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se gândește deja la câștigarea celei de-a treia „Urecheate” la rând. Antrenorul spaniol are în continuare foame de trofee și își dorește să egaleze recordul celor de la Real Madrid, de trei trofee Champions League câștigate în ani consecutivi.

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„Mă concentrez pe reînnoirea dorinței de a câștiga din nou. Este dificil să continui să câștigi. În acest moment, avem o provocare unică – ceva practic fără precedent în istoria fotbalului european, și anume să egalăm nivelul lui Real Madrid de a câștiga a treia Ligă a Campionilor consecutiv. Uau! Asta e ceva de cu totul alt nivel. Nimeni în istorie nu a câștigat trei trofee la rând, doar Real Madrid. Putem să-i egalăm. Dar nu cred că există vreo echipă în Europa mai motivată decât noi.

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Nimeni nu o mai exclude pe Paris Saint-Germain. Acum doi ani, era imposibil să ne plaseze printre favoriți – nu imposibil, dar nu eram printre favoriți. Acum, nimeni nu ar spune că Paris Saint-Germain nu este favorită. Este ceva ce am meritat, dar, dacă vrem să ne menținem această poziție, trebuie să muncim și mai mult”, a spus Luis Enrique pentru site-ul UEFA.