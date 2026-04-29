Luis Enrique și Vincent Kompany s-au întâlnit imediat după PSG – Bayern 5-4: „Un dezastru!”

A fost spectacol total marți seara pe Parc des Princes. PSG și Bayern Munchen au oferit unul dintre cele mai tari meciuri din istorie în manșa tur a semifinalelor UEFA Champions League. Gruparea din Hexagon s-a impus cu 5-4, iar calificarea se va juca în returul de pe Allianz Arena. La finalul celor 90 de minute, reacțiile antrenorilor au fost pe măsură.

Spectacol total în UCL. Ce au declarat antrenorii de la PSG și Bayern după 5-4 pe Parc des Princes

, a vorbit mai puțin despre prestația jucătorilor săi și mai mult despre șansele de calificare în finală. Tehnicianul iberic, care în sezonul precedent a triumfat în UCL, a ținut să remarce calitatea uriașă a jocului și să-i laude pe fotbaliștii ambelor formații pentru ritmul pe care l-au susținut. Acesta a avut și un schimb de replici savuros cu omologul său, Vincent Kompany, care a văzut meciul din tribune, fiind suspendat. „Ai văzut meciul din tribună. Ți-a plăcut?”, a fost întrebarea spaniolului. „Nu”, a răspuns scurt belgianul de la Bayern.

„Nu am mai văzut niciodată o asemenea intensitate și un asemenea nivel fizic. Trebuie să-i felicităm pe toți. Merităm să câștigăm, merităm să facem egal și merităm să pierdem. A fost un meci fantastic. Am arătat ce fel de echipă suntem. Nu am mai văzut niciodată un meci cu o asemenea intensitate și cu o asemenea dorință de a câștiga din partea ambelor echipe. Fanii noștri și ai lui Bayern ar trebui să fie mulțumiți de acest spectacol.

Și-au asumat multe riscuri și au arătat că pot performa la un nivel foarte înalt. Bravo lor. Am vorbit deja cu cei din staff, cred că vom avea nevoie de cel puțin 3 goluri pentru a merge în finală”, a declarat Luis Enrique după meciul cu Bayern.

Ce a declarat Kompany după ce a văzut thriller-ul PSG – Bayern 5-4 din tribune

De cealaltă parte, a fost la fel de sincer și expresiv la conferința de presă. Tehnicianul celor de la Bayern Munchen și-ar fi dorit, evident, să fie pe bancă, dar a urmărit meciul din tribune și a fost impresionat de modul în care echipa sa a reacționat, mai ales în momentul în care PSG conducea cu 5-2 și părea sigură de calificare.

„A fost un dezastru (n.r. râde). Pe teren, emoția e alta. La 5-2 i-am văzut pe jucătorii PSG sărbătorind. A fost greu, dar echipa a revenit pe tabelă. Am simțit energia echipei chiar și din tribune. Pentru mine, niciun stil de joc nu este superior altuia. În campionatul Angliei oamenilor le plac mingile lungi și duelurile, altora le place catenaccio-ul.

Dar ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost o ciocnire între două idei similare. În mod normal, o echipă se retrage și acceptă jocul adversarului. Aici, niciuna dintre echipe nu a acceptat asta, iar asta duce la astfel de meciuri. Este treaba mea să nu accept nimic mai puțin decât perfecțiunea. Doar cele cinci goluri primite merită discutate.

Am văzut că meciul depindea de detalii. Vorbim despre un penalty, un corner. Aceste detalii vor fi cruciale în manșa retur. Asta este calitatea unei semifinale de Liga Campionilor, cu jucători care își ridică nivelul. Am văzut jucători fără frică, în dribling, în inițiativă. Ceea ce face Michael Olise este impresionant, dar nu ne felicităm acum. Avem un obiectiv final de atins mai întâi”, au fost cuvintele lui Kompany după meciul cu PSG.