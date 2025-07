Luis Enrique șochează, după ce le-a dat 15-0 lui Inter, Atletico, Bayern și Real Madrid: „Cea mai bună echipă pe care am antrenat-o a fost Barcelona B!”

Ultimul succes, 4-0 cu Real Madrid, a demonstrat că francezii sunt echipa momentului în Europa și tind să-și extindă supremația și la nivel mondial.

15-0 în meciurile cu Real, Bayern, Atletico și Inter Milano

PSG are un parcurs de 15-0 în ultimele patru meciuri din competițiile internaționale împotriva adversarelor europene. Iar meciurile au fost: 5-0 în fața lui Inter Milano, în finala Ligii Campionilor, 4-0 cu Atletico Madrid, la debutul la Cupa Mondială a Cluburilor, 2-0 cu Bayern Munchen, în sferturile de finală, și

ADVERTISEMENT

Rezultatul de aseară a fost o adevărată demonstrație de forță. După 24 de minute, francezii conduceau deja cu 3-0, o situație pe care nicio echipă nu a reușit-o împotriva lui Real Madrid, în competiții internaționale, în acest secol.

S-a terminat 4-0, iar PSG a devenit primul club francez care va juca în finala Cupei Mondiale a Cluburilor, varianta modernă a Cupei Intercontinentale

ADVERTISEMENT

Francezii nu s-au săturat să câștige

“Cei care vă văd jucând nu știu cum vă vor opri. Această echipă este ca un aspirator: mătură, merge, macină”, a afirmat Claude Makélélé la televiziunea DAZN, după ce echipa franceză a demolat Real Madrid (4-0) și s-a calificat în finala Cupei Mondiale a Cluburilor.

“Ai copii, nu-i așa?” l-a întrebat Luis Enrique. “Da”, a răspuns Makélélé. “Și copiii tăi s-au săturat să se joace?” a întrebat din nou “Lucho”. „Nu”, i-a spus francezul. „Ei bine, așa suntem noi. Nu ne săturăm să jucăm și să învingem. Sunt fericit pentru că acesta este scopul meu ca antrenor. Fie ca jucătorii și fanii noștri să se bucure. Este un sezon grozav și un moment grozav pentru parizieni”, a răspuns antrenorul lui Paris Saint-Germain.

ADVERTISEMENT

“Suntem campioni europeni, nimeni nu ne poate lua asta. Dar suntem doar la început. Aceștia sunt primii pași ai unei echipe care vrea să domine. Jucătorii și clubul vor să continue să câștige totul”, a avertizat Luis Enrique la începutul Cupei Mondiale.

ADVERTISEMENT

PSG a marcat 168 de goluri în acest sezon

Cifrele lui Paris Saint-Germain sunt înfricoșătoare pentru orice adversar. Echipa a marcat patru sau mai multe goluri în 16 meciuri jucate în 2025. Este cel mai bun bilanț, într-un an calendaristic, din 2018 încoace.

PSG are la activ 168 de goluri, în acest sezon. Trebuie să mai marcheze trei goluri, în finala împotriva lui Chelsea, pentru a egala cele 171 din 2017-18. La victorii, francezii au trecut peste tot ce s-a întâmplat până acum. Au acumulat 48. Până acum, în 2025, au adunat la fel de multe victorii – 34 în 41 de meciuri oficiale – ca în tot 2024 – 34 în 53.

PSG a câștigat Ligue 1, Cupa Franței, Liga Campionilor și Supercupa Franței. Echipa este pe drum spre trofeul Cupei Mondiale a Cluburilor. Apoi, urmează Supercupa Europei, cu Tottenham, pe 13 august.

A rămas cu gândul la Barcelona B

Chiar și așa, Luis Enrique, a făcut o declarație șocantă. “Cea mai bună echipă pe care am antrenat-o sau, cel puțin, cea care mi-a plăcut cel mai mult a fost Barcelona B. Au fost primii mei trei ani ca antrenor și în acea echipă m-am simțit cel mai bine. Acolo am învățat cel mai mult și am devenit capabil să dezvolt ceea ce vreau să fiu ca antrenor”, a punctat tehnicianul spaniol.

În toată euforie, Luis Enrique a primit și o veste proastă. , nu va conta pe doi titulari. Pacho și Hernandez, eliminați în meciul cu Bayern Munchen, au primit câte două etape de suspendare și ratează finala.