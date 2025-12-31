Luis Paradela, prezentat oficial la noua echipă după ce a fost pus pe liber de Universitatea Craiova: „Am revenit!“

ADVERTISEMENT

Luis Paradela este din nou jucătorul lui Deportivo Saprissa, clubul costarican anunțând oficial revenirea atacantului cubanez după experiența din România, de la Universitatea Craiova. Cubanezul a fost prezentat de noua sa echipă, pentru care a și postat un mesaj de suflet pe o rețea de socializare.

Luis Paradela, prezentat oficial la noua echipă

Paradela s-a întors, oficial, la Saprissa, iar clubul a ținut să-i facă o prezentare specială pe paginile oficiale de social media. Costaricanii au subliniat experiența acumulată de jucător în fotbalul european și faptul că acesta va îmbrăca din nou tricoul echipei la care a ajuns în 2022.

„Jucătorul Luis Paradela revine la Deportivo Saprissa după perioada petrecută în România, la Universitatea Craiova. Atacantul cubanez, care se afla sub formă de împrumut în fotbalul românesc, se întoarce la Saprissa după experiența sa în Europa și va îmbrăca din nou tricoul „Monstrului”, echipă la care s-a alăturat în 2022. În perioada petrecută la Saprissa, Paradela a disputat 92 de meciuri oficiale și a înscris 25 de goluri, consolidându-se drept una dintre principalele referințe ofensive ale echipei“, au scris cei de la Deportivo Saprissa, într-un comunicat oficial.

Ce mesaj a transmis Luis Paradela după plecarea de la Universitatea Craiova

Luis Paradela a început bine la Universitatea Craiova, însă o accidentare teribilă l-a scos din echipa de start. În acest sezon, cubanezul a bifat doar două apariții în campionat. Ultima oară a jucat în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, meci câștigat cu ceva dificultate de olteni. Acum, cubanezul se întoarce în țara sa natală, la Saprissa și a ținut să transmită un mesaj scurt și emoționant.

„Am revenit. Mă întorc acolo unde am fost foarte fericit”, a spus Luis Paradela, într-o postare pe pagina sa de facebook.

De ce nu a rămas Paradela la Universitatea Craiova

Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, a vorbit în urmă cu două săptămâni despre o posibilă despărțire între Universitatea Craiova și Luis Paradela. Mijlocașul nu a prins minute în acest sezon, iar .

„Deja doi jucători sunt pe lista neagră a Universității Craiova și sunt șanse să plece în această iarnă. Unul este Paradela, despre care s-a mai vorbit. Al doilea este Florin Ștefan, care nu este pe placul lui Coelho”, spunea Horia Ivanovici.

Luis Paradela are o cotă de piață de 400.000 de euro. Universitatea Craiova l-a adus în luna iulie a anului 2024 de la Saprissa, sub formă de împrumut. Mijlocașul cubanez are trei goluri înscrise pentru olteni. Acesta a adunat până în acest moment 39 de selecții la naționala de seniori, pentru care a înscris 11 goluri.

Câte transferuri face Universitatea Craiova în iarnă

, spunând că mai mult de doi-trei jucători nu ar avea sens să fie aduşi.

„Rămân la ideea că lotul trebuie îmbunătățit. Ar mai fi nevoie de forțe proaspete. Au fost 35 de etape și e un prilej foarte bun să pui etichetă pe x, pe y. Nu intru în alte detalii, ce ne-ar trebui și pe ce post, dar se poate face o analiză pertinentă, realistă în această pauză competițională. Probabil vor veni 2-3 jucători, nu pot veni mai mulţi, să nu treci într-o eterogenitate. E foarte importantă omogenitatea, se apropie de 40 de meciuri în acest sezon. S-au legat nişte relaţii de joc“, a spus Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK.

