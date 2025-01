Luis Phelipe, răspuns pentru Gigi Becali și MM Stoica după plecarea de la FCSB: ”Nu mi-a răspuns nimeni! Mi-am pierdut încrederea”

După ce Luis Phelipe nu s-a prezentat la reunirea campioanei FCSB din cauza unor problemele medicale avute de copilul său, MM Stoica a vrut să-l amendeze, dar Gigi Becali a decis să-i rezilieze contractul.

Luis Phelipe, detalii despre relația cu Gigi Becali și MM Stoica după plecarea de la FCSB

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a anunțat că , liderul la zi din campionatul Republicii Moldova, și este așteptat să semneze înțelegerea.

La scurt timp după ce s-a despărțit de ”roș-albaștrii”, Luis Phelipe a dezvăluit faptul că s-a întâlnit foarte rar cu Gigi Becali și consideră că patronul este un om bun, dar care face rău atunci când se apucă să vorbească.

”L-am întâlnit o dată sau de două ori. L-am sunat și mi-am cerut scuze că n-am ajuns la timp, i-am explicat faptul că a fost foarte bolnav copilul. Cred că am avut o relație bună, n-am nimic împotriva lui. Și nu cred nici că el are ceva împotriva mea.

Nu cred că e o persoană rea. Ok, are momentele lui rele când vorbește, spune numai ce vrea el. Pentru mine a fost greu pentru că am jucat cu UTA și am jucat pe un alt post, ca număr 9, am pierdut niște mingi, mi-am pierdut încrederea.

(n.r. – Cea mai bună amintire de la FCSB?) Când am câștigat titlul a fost cel mai bun moment. Clubul ăsta mi-a deschis ușile, am jucat în Europa League pentru prima oară în viața mea și sunt recunoscător pentru tot ce au făcut pentru mine”, a declarat Luis Phelipe, pentru .

Nu știe ce se va întâmpla cu amenda

Fotbalistul brazilian a vorbit despre momentele grele prin care a trecut cu copilul său în vacanța de iarnă, din cauza cărora nu a putut fi prezent în cantonamentul celor de la FCSB, și în urma cărora .

”Pe 3 ianuarie, băiețelul meu s-a îmbolnăvit. La mine în Brazilia, de sărbători toată lumea merge în Santos, acolo este plaja. Și a fost un val de viroză, toată lumea a luat-o, mama, toți. Iar copilul meu, care are 2 ani și jumătate, sigur că nu are sistemul imunitar bun și s-a îmbolnăvit.

Iar pe 3 ianuarie am început să mergem la spital. În fiecare zi, în fiecare zi. Iar el pierdea kilograme, vomita, soția mea a stat internată cu el în spital. Iar eu am stat cu ei, sunt tată, am sentimente, îmi pasă de copilul meu.

(n.r. – Când trebuia să te întorci în România?) Pe 4 ianuarie. Atunci aveam avionul. Iar pe 3 s-a îmbolnăvit copilul. Atunci am trimis mesaje către trei oameni din club, dar n-am primit niciun răspuns. Dar am trimis mesaje, le-am scris.

Iar apoi, când m-am trezit a doua zi lângă copilul meu, am aflat că numele meu apare pe lista celor excluși din cantonament. Atunci am zis ‘Ok, asta e, rămân lângă copilul meu și mă întorc apoi’. Asta a fost. Am decis să rămân cu el, să nu îl las așa și să nu merg în cantonament cu echipa.

Da, MM mi-a spus că trebuie să plătesc o amendă. Acum nu știu dacă mai trebuie să plătesc sau nu. Eu știu doar că mă simt curat, totul e curat din punctul meu de vedere. Nu știu ce se va întâmpla, dacă va trebui să plătesc sau nu”, a spus Luis Phelipe.