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Cum a început povestea de dragoste specială dintre fotbalistul lui Inter Miami și soția sa, care i-a dăruit trei copii. Cei doi s-au cunoscut în copilărie, jucătorul luând decizia să facă tot ce-i stă în puteri pentru a nu o pierde pe iubirea vieții sale.

Relație sentimentală demnă de filme romantice pentru sportivul lui Inter Miami

Inter Miami a cucerit primul trofeu din acest an, după meciul cu Cruz Azul, scor 2-0. Formația pentru care evoluează Leo Messi, dar și un jucător celebru din Uruguay , un trofeu extrem de important pentru formație. Această realizare notabilă a atras atenția oamenilor asupra fotbaliștilor.

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Unul dintre aceștia este Luis Suarez care l-a ajutat pe argentinian să marcheze în minutul 24, după o centrare cu capul. Sportivul are o poveste de viață impresionantă, crescând fără tată încă de mic. A avut o copilărie dificilă și a muncit de la vârsta de doar 9 ani. A lucrat ca măturător stradal pentru a câștiga bani.

însă totul s-a schimbat când a cunoscut-o pe actuala parteneră de viață. A întâlnit-o când avea doar 15 ani, iar ea era mai mică cu 3 ani. Relația amoroasă dintre cei doi poate fi subiectul unui film romantic, fotbalistul declarând că nu era foarte concentrat pe sport înainte să-i iasă în cale fata.

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Chiulea de la antrenamente și stătea afară până seara târziu. În plus, nu-i plăcea să studieze și nu vedea școala ca un lucru important. Din fericire, sportivul și-a schimbat mentalitatea când s-a îndrăgostit de Sofia Balbi. Fata l-a susținut necondiționat, indiferent de situație, chiar și după ce familia sa s-a mutat definitiv în Barcelona, Spania. Ea avea 14 ani la acea vreme.



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A traversat lumea să-și revadă iubita

„Între 12 și 14 ani am trecut printr-o fază în care nu știam dacă vreau să joc cu adevărat fotbal, lucrurile nu mergeau bine pentru mine, nu voiam să învăț, nu îmi plăcea să mă antrenez. Îmi plăceau doar să joc meciuri oficiale. Tata ne părăsise. Eram foarte furios, un rebel.

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Totul s-a întors împotriva mea. Când am cunoscut-o pe Sofia a fost o mare schimbare în toate sensurile. Eram foarte leneș în ceea ce privește învățatul, iar ea m-a ajutat să realizez că lucrurile nu mergeau bine pentru că nu acordam interes studiului, nu pentru că eram prost.

M-a ajutat să mă schimb, am început să marchez, am ajuns până într-un punct în care eram aproape să bat recordul de goluri marcate la naționala de tineret. Recordul era de 64 de goluri, eu am înscris 63”, a explicat Luis Suarez, în autobiografia intitulată „Vamos que vamos”, publicată în 2013, scrie .

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Fotbalistul lui Inter Miami a povestit că și-a pus în gând să facă tot ce-i stă în puteri pentru a fi aproape, din nou, de Sofia Balbi. Și-a dorit enorm să ajungă la un club din Europa, dovadă că a muncit din greu pentru a-și atinge obiectivele. A realizat că aceasta este unica sa șansă și a luptat să obțină un transfer în Europa cât mai repede.

Cât de ambițios a fost jucătorul

A fost o perioadă dificilă pentru ambii, distanța fiind destul de mare între ei. Niciunul dintre ei nu credea că se vor mai revedea, însă soarta a fost de partea lor. Sofia Balbi s-a mutat cu familia în Barcelona în octombrie 2013. În decembrie a primit vizita cunoscutului jucător de fotbal. A ajuns în Spania cu bani împrumutați de la fratele său.

Din fericire, ambiția și perseverența au dat roade în cele din urmă. Când avea 19 ani, în anul 2006, Luis Suarez a ajuns la Groningen. Atunci s-a transferat de la Nacional. Ulterior, jucătorul a semnat cu o echipă din Olanda și tânăra nu a mai stat pe gânduri, s-a mutat cu el. Astfel, povestea lor de dragoste a continuat.

Prima vizită în Barcelona, la 16 ani

„Am văzut Barcelona pentru prima oară când aveam 16 ani. Eram foarte agitat pentru că era pentru prima dată când călătoream. Am suferit mult în avion. Plus că nu știam că mi se vor pune atâtea întrebări la aeroport și nu aveam adresa pentru că mă aștepta cineva: iubita mea (care acum îi este soție) și tatăl ei.

Am intrat în panică, mă temeam că mă vor trimite înapoi în Uruguay. Norocul meu e că mă înțelegeam bine cu socrul, altfel le-ar fi zis celor de la biroul de imigrări că nu mă cunoaște când au sunat să întrebe de mine. Când Sofia s-a mutat cu familia ei în Barcelona am fost foarte trist.

Era aproape imposibil să o mai pot vedea având în vedere situația mea. Sofia mi-a lăsat un caiet cu melodii romantice ale lui Julio Iglesias și Alejandro Lerner. Îmi amintesc foarte bine: când am ajuns acasă am luat caietul. M-am aruncat în pat și nu puteam citi versurile fără să plâng.

Fratele meu mai mare m-a obligat să mă duc să joc meciul pe care-l aveam în ziua în care a plecat Sofia. Dacă voiam să-mi văd iubita trebuia să triumf în fotbal. Îmi repetam asta des. La două luni după ce a plecat, Sofia mi-a zis că nu mai rezistă așa, să fim departe”, a completat Luis Suarez.

”Mi-au trecut multe lucruri prin cap”

„Am vorbit cu reprezentantul meu de atunci, Daniel Fonseca, și i-am zis să-mi cumpere un bilet. Fratele meu mi-a dat 70 de pesos pe care i-am schimbat în 50 de euro și cu banii ăștia în buzunar am plecat. Când am ajuns la Barcelona am vizitat toate obiectivele turistice și am trecut și pe la Camp Nou, dar l-am văzut doar de afară.

Nu aveam bani să intru. Mă întrebi dacă mi-am propus atunci să joc la Barça? Nu. Mă gândeam doar să o pot vedea pe Sofia din nou. Mi-au trecut multe lucruri prin minte, să fiu chelner sau orice, inclusiv să mă las de fotbal”, a încheiat fotbalistul, mai arată sursa menționată anterior.

În anul 2009 cei doi parteneri de viață au ajuns la altar. În prezent, starul lui Inter Miami și soția sa formează una dintre cele mai frumoase familii. Sunt uniți și fericiți alături de cei trei copii: Delfina, Benjamin și Lautaro.