Luis Suarez, prima victimă a lui Ronald Koeman la Barcelona! Uruguayanul nu intră în planurile noului antrenor

Atacantul Luis Suarez este prima victimă a antrenorului olandez Ronald Koeman la Barcelona, după ce l-a înlocuit pe banca tehnică pe Quique Setien.

Uruguayanul în vârstă de 33 de ani mai are un an de contracct cu gruparea catalană, plus o opțiune de prelungire a înțelegerii pentru încă un sezon.

Cu toate acestea, Suarez a fost sărit și de la fotografia oficială în care a fost prezentat echipamentul de joc al catalanilor pentru sezonul viitor.

Ronald Koeman nu-l mai vrea pe Luis Suarez la Barcelona

Conform site-ului rac1.cat, cu legături apropiaate de gruparea de pe Camp Nou, Ronald Koeman l-a anunțat telefonic luni dimineață pe Luis Suarez că nu intră în planurile sale la FC Barcelona și i-a transmis că este liber să-și caute un alt angajament.

În zilele următoare, conducătorii clubului catalan urmează să aibă o întâlnire cu cei doi avocați ai internaționalului uruguayan pentru a stabili detaliile financiare în care se va realiza această despărțire surprinzătoare.

Ronald Koeman a și întocmit o listă a jucătorilor pe care dorește să-i transfere în această vară. Primul pe listă ar fi atacantul echipei Lyon, Memphis Depay, fotbalist care îşi încheie contractul cu semifinalista Champions League în vara lui 2021.

Al doilea trebuia să ajungă încă de vara trecută în La Liga, dar mutarea a căzut în ultimul moment. Este vorba de mijlocaşul ofensiv al lui Ajax, Donny van de Beek, pentru care Real Madrid se înţelesese pentru suma de 50 de milioane de euro. Koeman îl vede drept înlocuitorul croatului Ivan Rakitic, care e cu valizele făcute pentru Sevilla.

Ultimul de pe listă vine de la campioana Premier League şi este un jucător de linie mediană, dar cu caracter defensiv. Este vorba de Georginio Wijnaldum, care încheie contractul cu Liverpool în vara lui 2021. Koeman i-a cerut jucătorului să nu semneze prelungirea contractului cu trupa de pe „Anfield”, pentru că vrea să îl aducă pe Nou Camp. O poate face pentru 40 de milioane euro.

Marea dilemă pentru catalani o reprezintă decizia lui Lionel Messi. Ronald Koeman s-a grăbit să spună că rămânerea lui Messi ar însemna foarte mult pentru echipă dar şi pentru el ca antrenor, însă semnalele venite din partea argentinianului duc mai degrabă spre cel mai negru scenariu pentru suporteri: divorţul.

