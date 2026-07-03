Luka Modric, furios după ce Croația a pierdut cu Portugalia: „Pentru noi nu s-ar fi acordat niciodată!”. Ce a declarat despre retragere

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Cel mai probabil, Luka Modric (40 de ani) a jucat ultimul său meci la Cupa Mondială. Mijlocașul lui AC Milan a fost integralist în eșecul dramatic suferit de naționala Croației contra Portugaliei în 16-imi la Toronto, 1-2. La final, acesta a criticat dur deciziile majore de arbitraj care au decis meciul: penalty-ul acordat lusitanilor și golul anulat al lui Gvardiol din finalul jocului.

Luka Modric, furios după Croația – Portugalia 1-2

Croația a deschis scorul prin Ivan Perisic în duelul cu Portugalia, însă lusitanii au întors rezultatul după reușitele semnate de Cristiano Ronaldo și Goncalo Ramos. Echipa condusă din teren de Luka Modric putea să egaleze spre final, însă reușita lui Josko Gvardiol a fost anulată pentru offside, decizie care nu a fost deloc pe placul experimentatului mijlocaș.

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„Ne putem uita la meci în două părți. În prima repriză nu am fost la nivelul nostru, am fost retrași, dar în repriza a doua am jucat fenomenal, unul dintre meciurile noastre mai bune. Puteam să încheiem totul mai rapid, dar nu am reușit. Am ratat mult și apoi au existat niște lucruri incredibile. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat.

E dificil să spun ceva inteligent după acest meci, la cald. Nu vreau să greșesc. Putem fi mândri de cum am jucat în repriza a doua, meritam mai mult. Dar asta e, așa e fotbalul”, a declarat Modric, conform . Acesta a dezvăluit și ce i-a spus arbitrul Espen Eskas după ce : „Mi-a spus că a atins mingea (n.r. Matanovic), dar am revăzut faza și nu se vede niciunde că ar fi atins-o. Dacă nu atinge mingea, nu e offside”.

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Luka Modric, dezlănțuit la adresa VAR-ului după ce Croația a fost eliminată de la Cupa Mondială

Nu doar decizia de a anula golul din finalul jocului l-a deranjat pe Luka Modric, ci și penalty-ul primit de portughezi după un duel în careu între Nikola Vlasic și Renato Veiga, din care . „Veteranul” a criticat intervenția VAR-ului. „E o mare dezamăgire, pentru că meritam mult mai mult. Unele lucruri nu au mers în favoarea noastră. Acel penalty, dacă era invers, nu s-ar fi acordat niciodată. Am spus încă de când a fost introdus VAR-ul că nu îmi place.

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E bun pentru unele lucruri, dar îl folosesc greșit și selectiv, în funcție de cât de mari sunt echipele. Dacă e o greșeală 200%, atunci intervii. Dacă nu, dacă e o fază în zona gri, atunci nu intervii, nu a fost penalty la faza de astăzi. Ambii jucători se împing, nu l-a tras, l-a ținut și ambii au căzut. De aceea nu poți judeca un penalty într-un meci precum acesta. Asta m-a deranjat și a mers tot timpul împotriva noastră.

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Trebuie să mergem înainte, nu ne plângem. Dar astfel de lucruri mă deranjează pentru că îți decid soarta. Putem fi mândri de cum am jucat, de cum am luptat, de cum am reprezentat Croația, în special în repriza a doua. Aceea este Croația de care știe toată lumea, de aceea suntem atât de respectați și de iubiți în lume”, a fost reacția lui Modric.

Ce a declarat Luka Modric despre viitorul său

Întrebat ce a discutat la final cu fostul său coechipier de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Modric nu a dorit să dezvolte subiectul: „Nimic, am vorbit lucruri normale, nimic special”. De asemenea, acesta nu a oferit un verdict ferm cu privire la viitorul său la echipa națională: „Nu e momentul să vorbim acum despre asta, veți afla totul în curând”.