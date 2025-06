Luka Modric o părăsește pe Real Madrid pentru AC Milan! Culisele transferului momentului din fotbalul internațional

Plecarea lui Luka Modric (39 de ani) de la Real Madrid la AC Milan, , este inevitabilă. Căpitanul „Los Blancos” își vă părăsi, liber de contract, echipa la care a scris istorie din august 2012. Florentino Perez plătea atunci către Tottenham 35 de milioane de euro.

Motivele din spatele plecării lui Luka Modric de la Real Madrid la AC Milan

Jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri, a confirmat știrea prin intermediul rețelelor sociale. „Luka Modric se va alătura AC Milan curând după Cupa Mondială, decizia este 100% luată. Începem curând”, a scris reputatul ziarist pe Facebook.

Pentru Modric acordul cu AC Milan reprezintă o șansă de a continua la cel mai înalt nivel înainte de Campionatul Mondial din 2026 organizat în SUA, Canada și Mexic. Mijlocașul central este cel mai mare fotbalist din istoria țării sale. Are pentru Croația 188 de selecții (record), 28 de goluri și 30 de pase decisive (record).

Alături de „diavoli” Modric va putea fi din nou un titular incontestabil la club. La Real Madrid, în ultimii ani, a devenit rezervă. Carlo Ancelotti s-a concentrat pe promovarea unor fotbaliști mai tineri, .

Mai multe minute în Serie A decât cele din La Liga l-ar ajuta pe mijlocaș să fie în cea mai bună formă la CM 2026. și .

„Magicianul” are toate motivele să spere așadar la o retragere cu titlul mondial cucerit. În plus, devenind unul dintre „rossoneri” are certitudinea că nu va înfrunta Real Madrid în Liga Campionilor. AC Milan nu va participa în cupele europene, după ce a terminat ediția precedentă din Serie A pe locul 8. .

Argumentele pentru care AC Milan a dat lovitura cu Modric

Chiar dacă pe 9 septembrie va împlini 40 de ani, Luka Modric a demonstrat și în sezonul 2024-2025 la Real Madrid că în continuare este un fotbalist de clasă mondială. Desigur că anii au trecut chiar și peste el, însă chiar și așa în jocul său se văd calități unice.

Modric este capabil de un travaliu admirabil pe tot terenul. În plus, chiar dacă nu a mai fost titular de drept, croatul a adus mereu luciditate pentru madrileni. A creat faze periculoase, a pasat decisiv și a reușit chiar să înscrie în câteva rânduri.

Inclusiv cifrele sale confirmă că îi poate ajuta pe „rossoneri” să se redreseze în noua stagiune sub comanda lui Massimiliano Allegri. În 2024-2025 a înregistrat la Real Madrid 59 de apariții în toate competițiile, 4 goluri și 9 pase decisive.

Cu toate aceste calități și cu disciplina sa tactică, AC Milan are toate motivele să considere că a dat lovitura cu Luka Modric din punct de vedere sportiv. Nu trebuie exclus nici impactul economic din vânzările de tricouri în urma aducerii câștigătorului Balonului de Aur din 2018.

Efectele despărțirii de Luka Modric pentru Real Madrid

Pe plan sportiv, Real Madrid va pierde o rezervă de cea mai bună calitate care a arătat că oricând poate reprezenta o opțiune și pentru primul 11. Plecarea lui Modric le va oferi însă mai multe minute unor jucători de perspectivă precum Eduardo Camavinga (22 de ani) sau Arda Güler (20, reprofilat din extremă dreapta în mijlocaș central).

Dincolo de toate aceste aspecte, despărțirea de Luka Modric reprezintă un final de epocă pe Santiago Bernabeu. „Magicianul” este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria gigantului spaniol și cel mai de succes! A cucerit alături de Real 28 de competiții oficiale și poate să își treacă la CMC al 29-lea trofeu în palmares.

Printre altele, Modric a câștigat de 6 ori Liga Campionilor. Doar Paco Gento, Dani Carvajal, Nacho Fernandez și Toni Kroos (o dată cu Bayern) se mai pot lăuda cu o astfel de bornă, toți fiind simboluri pentru Real Madrid.

Cele 28 de trofee obținute de Modric la Real Madrid

6 Champions League (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 și 2024)

La Liga (2017, 2020, 2022 și 2024)

Campionate Mondiale ale Cluburilor (2014, 2016, 2017, 2018 și 2022)

Supercupe ale Europei (2014, 2016, 2017, 2022 și 2024)

Supercupe ale Spaniei (2012, 2017, 2020, 2022 și 2024)

Cupe ale Spaniei (2014 și 2023)

Cupe ale Spaniei (2014 și 2023) O Cupă Intercontinentală (2024)

De-a lungul anilor, Luka Modric a evoluat la Real Madrid pe postul de mijlocaș central (inter) în sistemul 4-3-3. Principala sa responsabilitate pe faza ofensivă a fost să creeze șansele de gol ale madrilenilor. Nu puține au fost însă momentele în care „magicianul” croat a reușit să fie chiar decisiv.

593 de meciuri oficiale, 43 de goluri și 95 de pase de gol a adunat Modric la Real Madrid.

de meciuri oficiale, de goluri și de pase de gol a adunat Modric la Real Madrid. 4.000.000 de euro este cota sa de piață, conform .

Luka Modric versus Kevin De Bruyne în Serie A

Microbiștii vor avea ocazia să vadă în noul sezon din Serie A un duel între Luka Modric și Kevin De Bruyne (33 de ani). , după 10 ani petrecuți alături de Manchester City.

Cei 2 se numără printre cei mai buni mijlocași din istoria fotbalului. Comparația este inevitabilă printre fanii „Sportului Rege”, chiar dacă belgianul joacă în general mai avansat în poziția de mijlocaș central ofensiv în sistemul 4-2-3-1.