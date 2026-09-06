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Deși a anunțat că se va retrage din echipa națională a Croației după Campionatul Mondial, se pare că Luka Modric (40 de ani) va continua să îmbrace tricoul țării sale. Potrivit informațiilor din presa internațională, numele fotbalistului lui AC Milan se va afla în lotul convocat de Slaven Bilic pentru duelurile cu Cehia, Spania și Anglia din . Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Luka Modric revine la naționala Croației pentru duelurile din Liga Națiunilor!

Federația Croată de Fotbal a confirmat faptul că veteranul Luka Modric va continua să joace pentru echipa națională, acesta urmând să fie în lotul lui Slaven Bilic pentru duelurile cu Cehia, Spania și Anglia din noul sezon al UEFA Nations League, partide ce vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, respectiv începutul lunii octombrie.

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„Luka Modric i-a confirmat selecționerului Slaven Bilic și președintelui Federației Croate de Fotbal, Marijan Kustic, faptul că rămâne la dispoziția echipei naționale a Croației în noul sezon al Ligii Națiunilor. Prin această decizie se continuă cariera legendară a jucătorului care, în 202 apariții pentru echipa națională, a lăsat o amprentă de neșters și a condus Croația la cele mai mari succese din istoria sa”, se arată în comunicatul emis de șefii FCF.

Ulterior, și selecționerul Slaven Bilic a reacționat, arătându-se extrem de fericit pentru decizia luată de Luka: „Desigur că mă bucură enorm decizia pe care a luat-o Luka, deoarece știm cu toții ce reprezintă și ce înseamnă el pentru Croația, atât pe teren, cât și în afara lui. Mă bucură în mod special că, după 14 ani, vom lucra din nou împreună și vom împărtăși ambiția puternică ca Croația să fie de calitate, de succes și la egalitate cu cei mai buni din lume”.

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Luka Modric este cel mai titrat fotbalist croat din istorie

Luka Modric a debutat pentru echipa națională a Croației în anul 2006, iar de atunci și până în prezent, acesta a strâns nu mai puțin de 202 meciuri pentru „carouri”, fiind lider all-time la acest capitol. De asemenea, în tricoul primei reprezentativei, Modric a marcat 29 de goluri și a oferit 32 de pase decisive.

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Cu el căpitan, Croația a câștigat argintul la Campionatul Mondial din 2018 și bronzul la Mondialul din 2022, precum și argintul în sezonul 2022/2023 al Ligii Națiunilor. Cea mai mare performanță individuală a lui Modric a venit în 2018, atunci când a fost desemnat „Balonul de Aur”.

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Din 2025 evoluează la AC Milan, însă cea mai prolifică perioadă a avut-o la , unde a evoluat timp de 13 ani, între 2012 și 2025. Acesta a câștigat 28 de trofee alături de „los blancos”, printre ele regăsindu-se 6 Ligi ale Campionilor (record all-time). În total, Modric are 34 de trofee în palmares (6 cu Dinamo Zagreb), fiind astfel cel mai titrat fotbalist croat din istorie.