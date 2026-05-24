Final de drum pentru fostul campion mondial! Și-a anunțat retragerea la 40 de ani

Fostul campion mondial și-a anunțat retragerea din activitate la vârsta de 40 de ani!
Dragos Petrescu
24.05.2026 | 10:19
Lukas Podolski și-a anunțat retragerea la 40 de ani // FOTO: Getty
Ajuns la vârsta de 40 ani, Lukas Podolski a decis să pună stop carierei de fotbalist profesionist. Legendarul atacant german a anunțat că va „agăța ghetele în cui” la finalul actualei stagiuni, după nu mai puțin de 23 de ani de activitate. Anunțul oficial a fost făcut vineri, chiar de fostul campion mondial. De asemenea, acesta a mai dezvăluit și care sunt planurile sale de viitor.

Lukas Podolski se retrage la 40 de ani și va deveni acționar majoritar la Gornik Zabrze!

Din 2021, atacantul german evoluează în Polonia, țara sa natală, la Gornik Zabrze, un club de prim eșalon. Ajuns la 40 de ani însă, Podolski a decis să pună capăt unei cariere impresionante, întinsă pe o durată de 23 de ani, timp în care a izbutit să câștige numeroase titluri, atât la nivel colectiv, cât și individual.

Acesta a anunțat vineri, 22 mai, că se va retrage din activitatea de fotbalist profesionist la finalul stagiunii curente, urmând ca din sezonul viitor să devină acționarul majoritar al clubului de pe Arena Zabrze. În postarea pe care a publicat-o pe Instagram, Podolski a scris următoarele cuvinte: „Un capitol important se termină, o nouă eră începe”. Ulterior, cei de la Gornik i-au răspuns germanului: „Mulțumim pentru tot, Poldi, și mult succes în noul tău rol”.

Lukas Podolski, campion mondial cu Germania în 2014!

Lukas Podolski reprezintă unul dintre cei mai importanți fotbaliști germani din ultimele două decenii. De-a lungul îndelungatei sale cariere, acesta a evoluat la echipe de top din fotbalul european, precum Bayern Munchen, Arsenal, Inter Milano sau Galatasaray, reușind să câștige titluri importante în mai toate campionatele în care a activat. De asemenea, germanul a izbutit să ridice și trofeul suprem alături de „Die Mannschaft”, în 2014, atunci când selecționata condusă de Joachim Low a devenit Campioană Mondială pentru a 4-a oară în istorie (1-0 în finala cu Argentina).

În total, potrivit site-ului Transfermarkt, Podolski a bifat 717 meciuri la nivel profesionist, reușind să înscrie 238 de goluri și să ofere 138 de pase decisive. Pentru prima reprezentativă a Germaniei, acesta a strâns 130 de selecții, timp în care a marcat 49 de goluri, fiind al treilea marcator all-time al „panzerelor”, după Miroslav Klose (71) și Gerd Muller (68).

Toate echipele de club pentru care a evoluat Lukas Podolski (2003 – 2026):

  • FC Koln (2003-2006, 2009-2012);
  • Bayern Munchen (2006-2009): 1x Bundesliga, 1x Cupa Germaniei (ambele în sezonul 2008/2009);
  • Arsenal (2012-2015): 1x FA Cup (2013/2014);
  • Inter Milano (2015);
  • Galatasaray (2015-2017): 1x Cupa Turciei (2015/2016), 2x Supercupa Turciei (2015, 2016);
  • Vissel Kobe (2017-2020): 1x Cupa Împăratului Japoniei (2019);
  • Antalyaspor (2020/2021);
  • Gornik Zabrze (2021-2026): 1x Cupa Poloniei (2025/2026 – primul trofeu cucerit de club după 38 de ani).
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
