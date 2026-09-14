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FCSB întâlnește diseară Petrolul, de la ora 21.00, un meci în care echipa lui Marius Baciu va avea în față cel mai în formă portar din SuperLigă. Cariera acestuia s-a revigorat rapid după ce a fost ignorat de roș-albaștri.

Lukas Zima are 34 de intervenții salvatoare în acest sezon

, timp în care a fost doar rezervă. A apărat foarte rar, deoarece atunci când Târnovanu a fost scos dintre buturi, Gigi Becali a decis să mizeze pe tânărul Matei Popa.

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Zima a prins zece meciuri în toate competițiile, dintr-un total de peste 100 de partide, iar în șapte dintre ele, echipa lui a fost învinsă. După un an și jumătate a decis să plece, conștient că nu are viitor la formația roș-albaștrilor. FCSB nu s-a opus transferului, iar fotbalistul s-a întors gratis la Petrolul, deși la momentul transferului, FCSB plătise pentru el 250.000 de euro, plus un bonus de 50.000 de euro la finalul primului sezon, când echipa a ieșit campioană.

Deși mutarea a fost privită cu sceptiscism, din cauza pauzei îndelungate, Are 34 de intervenții salvatoare, dintre care 16 din interiorul careului. Cehul are un procentaj fabulos de 77,7% intervenții salvatoare, contribuind din plin la parcursul bun al echipei sale în aceste prime etape.

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De la FCSB, spera să prindă naționala Cehiei

Zima (1.96 m) s-a format la juniorii Slaviei Praga, dar a ajuns de tânăr în Italia, încă din 2014, la echipa „Primavera” a clubului Genoa. A fost promovat rapid la prima formație a genovezilor și a făcut parte din lotul „grifonilor” pe parcursul mai multor sezoane de Serie A.

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În Peninsulă a mai jucat pentru Reggiana, Venezia, Mantova, Perugia și Livorno, bifând 31 de prezențe în Serie B, iar din vara lui 2021 a evoluat pentru formația olandeză de eșalon secund Venlo. De acolo a sosit în România, în 2023, la Petrolul.

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Zima a jucat pentru selecționatele de juniori ale Cehiei la diverse categorii de vârstă, adunând, de asemenea, și 15 apariții pentru reprezentativa U21 a țării sale. În momentul transferului la FCSB, portarul ceh spera să prindă naționala țării sale, dar lucrurile nu au mers cum se aștepta el.

Meciurile lui Zima la FCSB (ianuarie 2025- iunie 2026)

SuperLiga

CFR Cluj – FCSB 1-1 (23 mai 2025)

FCSB – Farul Constanța 1-2 (26 iulie 2025)

Dinamo București – FCSB 4-3 (2 august 2025)

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FCSB – Unirea Slobozia 0-1 (10 august 2025)

FC Botoșani – FCSB 3-2 (3 aprilie 2026)

FC Hermannstadt – FCSB 2-0 (18 mai 2026)

Cupa României

CSM Reșița – FCSB 1-3 (octombrie 2025 – Faza Grupelor)

SCM Zalău – FCSB 0-4 (decembrie 2025 – Faza Grupelor)

Europa League

Olympique Lyon – FCSB 4-0 (13 martie 2025) – titular

FCSB – Twente Enschede 1-2 (30 ianuarie 2025) – intrat pe parcurs din postura de rezervă