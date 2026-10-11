Sport

Lukas Zima și Cristi Ganea, dialog la distanță după golul anului în SuperLiga: ”Cred că a vrut să centreze” / ”Am avut intenția să șutez”

Traian Terzian
12.10.2026 | 00:14
Lukas Zima si Cristi Ganea dialog la distanta dupa golul anului in SuperLiga Cred ca a vrut sa centreze Am avut intentia sa sutez
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Reacțiile lui Lukas Zima (32 de ani) și Cristi Ganea (34 de ani) după golul fabulos marcat de fundașul Farului. Sursă foto: colaj Fanatik
Cristi Ganea (34 de ani) a marcat un gol senzațional în meciul Farul - Petrolul 3-1. Principalul vinovat a fost portarul Lukas Zima (32 de ani), care a ieșit pe centrare și a lăsat liber colțul scurt.
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Farul s-a impus în fața Petrolului, scor 3-1, iar scorul a fost deschis de Cristi Ganea cu un șut formidabil dintr-un unghi imposibil. Fundașul a mărturisit că a avut intenția de a da la poartă, în timp ce Lukas Zima crede că jucătorul gazdelor a vrut să centreze.

Cristi Ganea l-a contrat pe Lukas Zima după eurogolul din Farul – Petrolul 3-1

Imediat după încheierea partidei de la Ovidiu, din etapa a 11-a a SuperLigii, Lukas Zima, revenit în această vară la Petrolul după o perioadă petrecută la FCSB, și-a asumat vina pentru primul gol încasat și l-a felicitat pe Ganea pentru reușită, deși este convins că jucătorul Farului și-a dorit să centreze.

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”Am dormit în primele 15 minute. Acolo am pierdut meciul. Am și fost ușor ghinioniști la primul gol. Cred că a vrut să centreze, nu știu, mai trebuie să mă mai uit o dată. Pe urmă am mai făcut greșeli și am mai primit goluri. Da, am crezut că va centra. Puteam sta mai bine pe prima bară, dar nu cred că a vrut să șuteze așa. Oricum, felicitări pentru gol.

Astăzi au jucat mai bine decât noi, au stat mai compact, au fost mai organizați. Nu vreau să vorbesc despre greșelile arbitrilor. Am câștigat de atâtea ori cu Horațiu Feșnic pe teren. Aș fi fost mai fericit dacă luam cele trei puncte. Degeaba am intervenții bune dacă pierdem”, a declarat Zima, la flash-interviu.

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Ganea, gol de premiul Puskas

Însă, Cristi Ganea a dezvăluit că și-a dorit să dea la poartă la faza primului gol și s-a arătat extrem de bucuros pentru că nu mai reușise de multă vreme să înscrie. ”Trebuie să dau mai mult la poartă, pentru că am foarte multe oportunități. Mereu aleg să pasez. Da, am avut intenția să șutez și s-a dus foarte bine. A și ieșit portarul puțin pe centrare. Am avut foarte mult timp de când nu marcasem.

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M-am uitat doar să prind poarta. E un gol frumos, e mult spus de premiul Pușkaș. Dar mă bucur că am marcat, îmi dă încredere. Mă bucur pentru aceste trei puncte”, a spus Ganea, după ce Farul a învins Petrolul.

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Farul a urcat pe loc de play-off

După victoria la limită din întâlnirea cu Petrolul, Farul a acumulat 17 puncte și a urcat pe locul 6 în clasament, ultimul care asigură participarea în play-off. ”Lupii galbeni” au rămas pe 4, cu 19 puncte.

Lukas Zima Cristi Ganea gol clasament SuperLiga

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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