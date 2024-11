Lukas Zima și Paul Papp, discurs sincer după Petrolul – Dinamo 0-1: “Am făcut un joc slab / Au fost superiori”

Lukas Zima și Paul Papp au făcut primele declarații după . Cei doi fotbaliști au recunoscut că echipa lor a practicat un meci slab și că elevii lui Kopic au fost superiori.

Lukas Zima: „Trebuie să ne îmbunătățim nivelul de joc”

Eroul partidei dintre Petrolul și Dinamo a fost Selmani, . Kosovarul este autorul unicului gol marcat în meciul de la Ploiești. Scorul final s-a decis încă din minutul 31.

ADVERTISEMENT

Imediat după fluierul final, Paul Papp și Lukas Zima au vorbit despre prestația slabă a Petrolului. În opinia sa, portarul ceh le-a dat credite celor de la Dinamo și a recunoscut că oaspeții au pregătit mai bine partida.

„Cred că nu am jucat bine. Fiecare suporter de pe stadion a văzut asta. Trebuie să ne îmbunătățim nivelul de joc și să facem mai mult. A fost un meci greu, Dinamo are atacanți foarte mulți, cred că ei au înscris cele mai multe goluri în campionat. Au fost pregătiți astăzi și au fost mai buni decât noi. Trebuie să ne vedem de treabă și să ne pregătim pentru meciul următor.

ADVERTISEMENT

(n.r simți presiunea pentru play-off?) Nu cred, o văd pe Petrolul pe locul acesta. Cred că jucăm ca o echipă și avem un grup bun și încercăm să ne simțim bine în fiecare meci. Nimeni nu o vedea pe Petrolul în acest loc în clasament. Ăsta e fotbalul. Poți să pierzi, să câștigi. Face parte din joc”, a declarat Lukas Zima după meci.

Paul Papp: „Dinamo ne-a dominat, ne-a fost superioară la toate capitolele”

Ulterior, Paul Papp, căpitanul „lupilor”, a fost de părere că partida a însemnat un accident pentru Petrolul Ploiești. Fundașul este convins că prahovenii pot termina sezonul regulat în play-off. În plus, Papp a fost gând la gând cu Zima și a acceptat faptul că Dinamo a controlat jocul.

ADVERTISEMENT

„(n.r niște concluzii după primul eșec pe teren propriu) Cu siguranță ne pare rău că am pierdut acasă, dar am făcut un joc slab. Trebuie să ne dea de gândit și rămâne să analizăm. Dinamo ne a fost superioară și trebuie să revenim cu picioarele pe pământ. Va fi un campionat lung, ne așteaptă jocuri grele. (n.r despre ritmul slab al meciului) Se pare că da, având în vedere că am pierdut azi. Nu am avut nicio scuză, am avut o prestație slabă și trebuie să ne analizăm și să vedem ce trebuie să facem să rezolvăm.

(n.r. ai fost implicat in mai multe faze) Cred că arbitrul și-a făcut treaba, a fost un arbitraj bun și nu trebuie să găsesc alibiuri și scuze pentru jocul slab. (n.r trebuie să remediați problemele pentru că vine alt derby. Puteți pierde poziția în clasament) Cu siguranță, trebuie să vedem unde am greșit. Va fi o săptămână grea pentru noi, o săptămână cu ședințe si trebuie să revenim cu picoarele pe pământ. Dinamo ne-a dominat, ne-a fost superioară la toate capitolele și trebuie să ne trezim. Ne-am văzut prea repede acolo sus și nu e bine lucrul ăsta.

ADVERTISEMENT

(n.r. lupta pentru șansa la titlu) Da, e foarte strâns și o să câștige echipele în formă, modeste, cu picioarele pe pământ. Cele care or să ia fiecare meci parte în parte, vor fi în play-off. Nu trebuie să te gândești dinainte la play-off, fiecare meci are importanța lui și nu vreau să cred că ne gândim așa departe. Luăm meci cu meci și vom vedea unde vom fi la final. Cred că a fost un accident și să fim sinceri, Dinamo ne-a dominat. Azi am fost slabi”, a mărturisit Paul Papp după partidă.