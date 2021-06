Luke Shaw, răspuns genial după criticile lui Jose Mourinho: ”Să nu-și mai facă griji pentru mine”

Anglia din care a făcut parte la Euro 2020, dar nu a reușit să marcheze decât două goluri și acest lucru îngrijorează destul de mult.

Și asta în primul rând pentru că pe elevii lui Gareth Southgate îi așteaptă un în optimi împotriva multiplei campioane Germania.

Criticile venite de la Jose Mourinho l-au înfuriat pe Luke Shaw

Folosit titular pe postul de fundaș stânga în meciurile cu Scoția (0-0) și Cehia (1-0), Luke Shaw a avut prestații apreciate de presa engleză, însă fostul său manager de la Manchester United, Jose Mourinho, a continuat să-l critice, la fel cum o făcea și când antrena pe Old Trafford.

”Partea negativă a Angliei este că au fost foarte slabi în ceea ce privește loviturile de la colț. Centrările au fost foarte proaste. Au foarte mulți jucători buni pentru a ataca mingile.

Luke Shaw, în opinia mea, a fost foarte bun cu Cehia, dar a fost foarte slab la cornere. Phillips, la fel. Anglia are o echipă puternică, dar un corner poate decide un meci”, a spus Mourinho în analiza făcută pentru întâlnirea împotriva Cehiei.

Fundașul englez, acid cu ”The Special One”

Răspuns lui Luke Shaw nu s-a lăsat prea mult așteptat, acesta venind în timpul conferinței de presă premergătoare întâlnirii cu Germania din optimile de finală de la Euro 2020.

”Nu înțeleg de ce încă mai vorbește de mine. Nu cred că centrările au fost proaste, așa cum spune el. Cred că a fost un corner, în repriza a doua, în care mingea nu a trecut de primul om. Dar a fost unul din trei. Celelalte nu cred că au fost atât de proaste.

M-am obișnuit să spună lucruri negative despre mine. Vocea lui este, evident, foarte importantă. Îi place să vorbească mult despre mine. Poate să spună ce vrea, eu mă voi concentra pe ce am eu de făcut”, a declarat fundașul de la Manchester United.

Mourinho a rămas ancorat în trecut

Jucătorul în vârstă de 25 de ani i-a transmis lui ”The Special One” să nu își mai facă griji pentru el și a precizat că în ciuda faptului că este un manager foarte bun nu poate trece peste lucrurile din trecut.

”Îi plac unii jucători, nu-i plac alții. Sunt în categoria celor pe care nu îi place. Am încercat, cât de mult am putut, să îi fac pe plac, dar nu am reușit, indiferent de ceea ce am făcut. Cred că a fost un manager genial, dar trecutul este trecut.

Să sperăm că nu o să își mai facă griji pentru mine. E clar că sunt în mintea lui și se gândește mult la mine. Vorbește continuu despre mine, ceea ce mi se pare destul de ciudat”, a încheiat Luke Shaw.