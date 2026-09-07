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S-au scurs 8 etape din actualul sezon de SuperLiga, iar bătălia pentru titlul de golgheter este una mai mult decât interesantă. Avem, momentan, nume surpriză în topul celor mai buni atacanți. Deținătorul trofeului de cel mai bun marcator în sezonul trecut, Jovo Lukic (27 de ani), nu a început prea bine sezonul. Ce cotă are acesta, la SUPERBET, pentru a repeta performanța.

Pontul zilei de marți, 8 septembrie 2026, din SuperLiga. Cota pentru Lukic din nou golgheter în SuperLiga

Sezonul 2026 – 2027 de SuperLiga pare unul mai interesant ca niciodată. La nivelul echipelor, vedem cum forțele de pe hârtie, FCSB și Universitatea Craiova încă nu par a fi 100% calibrate. În acest moment, Dinamo pare a fi cea mai în formă echipă. „Câinii” și-au învins toți rivalii de top întâlniți: U Craiova, U Cluj, FCSB și Rapid.

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Dacă ne uităm pe ierarhia marcatorilor, după 8 etape aici avem un lider mai mult decât surprinzător. Andrei Dumiter (27 de ani), vârful de la FC Botoșani, a ajuns la 6 goluri. În spatele său sunt 5 fotbaliști cu 4 goluri: Alibek Aliev (U Cluj), Andrei Cordea (CFR Cluj), Patrick (Oțelul), Stefan Drazic (CFR Cluj) și Steven Nsimba (U Craiova).

, are doar 2 goluri în acest sezon. Ambele au venit într-un singur meci, cu Petrolul (2-3). În acest moment, bosniacul are o cotă de 8,00 la SUPERBET pentru a repeta performanța din sezonul trecut. Trebuie spus că, în comparație cu adversarii său, jucătorul de la U Cluj a jucat doar 3 meciuri în acest sezon. Asta înseamnă că media sa de goluri este foarte bună și, pe viitor, cu siguranță va reveni în top.

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Cine sunt, momentan, jucători favoriți să câștige titlul de golgheter în SuperLiga

În acest moment, locul 1 în topul favoriților pentru titlul de golgheter este colegul lui Lukic de la U Cluj, Alibek Aliev. Suedezul născut în Rusia are o cotă de 5,50, la egalitate cu Steven Nsimba de la U Craiova. Cei doi sunt urmați în această ierarhie de sârbul lui Marius Șumudică de la CFR Cluj, Stefan Drazic, cu o cotă de 6,00.

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Urmează în top trei jucători cu aceeași cotă: 8,00. E vorba de Andrei Cordea (CFR Cluj), Andrei Dumiter (FC Botoșani) și deținătorul trofeului de golgheter, Jovo Lukic. Jucătorul celor de la Rapid, Alex Dobre și atacantul de la Oțelul, Patrick, au cota 10.00 la acest capitol.

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Ce cote uriașe au Petrila, Miculescu și Karamoko pentru titlul de golgheter în SuperLiga

Trei jucători de la echipele mari ale Capitalei, Rapid, FCSB și Dinamo, au cote foarte mari pentru a lua titlul de golgheter la final de sezon. În acest moment, conform SUPERBET, Claudiu Petrila (Rapid) are o cotă de 20,00, Mamoudou Karamoko (Dinamo) are cotă de 15,00, în timp ce are 35,00.