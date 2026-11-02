„Lukic – omul meciului, Dawa – comisarul de serviciu!”. Notele lui Marcel Pușcaș după U Cluj – FCSB 1-0

„Așa-i în tenis”, spunea Toma Caragiu într-unul din scheciurile sale. Așa-i și-n fotbal după cum bine am putut constata în meciul de la Cluj. Un singur șut pe spațiul porții poate anula munca unui colectiv și un bilanț statistic pozitiv. De la o posibilă sublimă victorie, la pierderea ridicolă a meciului n-a fost decât un pas. Anume acel pas lipsă a lui Dawa în a-l anihila pe Lukic, autorul victoriei, nu doar a golului clujenilor. N-am nimic cu acest băiat, chiar sunt curios și ce gumă mestecă pe parcursul unui meci, dar chiar nu observă nimeni că mănâncă meciuri și puncte?
Operația de la Cluj a reușit pentru FCSB, dar pacientul a murit. Bilanțul le-a fost pozitiv, dar punctele rămân la Bergodi et comp. De ce? Că așa-i în fotbal.
LEFTER (7) – Sigur și calm pe parcursul întregului meci. A scos excelent șutul puternic a lui Muhar din minutul 66.
MIKANOVIC (6) – Bătăios, agresiv, capacitate bună de efort. Mai puțin aport ofensiv. Și-a făcut datoria de fundaș.
POULOLO (6) – Puternic, plasament bun, tehnică mai slăbuță.
CRISTEA (6,5) – A avut câteva intervenții excelente. Mai bun decât în alte meciuri.
CHIPCIU (6) – Matur, sigur pe el. Joacă relaxat indiferent de adversar. N-a mai avut multe contribuții ofensive.
BIC (6) – A acoperit o mare rază de acţiune. Bun pasator. O evoluție bună umbrită de un cartonaș galben primit în minutul 90+4.
MACALOU (7) – Are forță, o bună tehnică, dar este previzibil. I-a pus totuși mari probleme lui Pădurariu. A centrat excelent pentru golul înscris de Lukic. Un meci reușit.
PINHO (4) -A dat multe pase la adversar. Lent în mișcări și gândire. A fost din alt film. Sunt în Liga a 2-a mai buni ca el.
ȘTEFĂNESCU (4) – Mereu al doilea la minge, slab în duelurile fizice. Pasează și stă. Departe de evoluțiile de la Sepsi. Ce fac banii din cariere!
STANOJEV (6) – Activ, tehnică bună. A conlucrat bine cu Chipciu. A fost înlocuit cu Adams în minutul 72.
LUKIC (7,5) – Masiv, un adversar dificil pentru orice fundaș din România.Un pivot bun care a și înscris golul victoriei în minutul 76.
ADAMS (6) – A intrat în locul lui Stanojev în minutul 72. S-a implicat în puținul timp jucat, a șutat, a driblat.
MENDY (5) – L-a înlocuit pe Ștefănescu în minutul 55. A impulsionat atacul. Scoate ușor adversari din joc. Din păcate a primit un cartonaș galben în minutul 90 care-i scade nota.
TÂRNOVANU (6) – Sigur în intervenții. N-a greșit la golul lui Lukic. Păcat că e coleg cu Dawa.
CREȚU (5,5) – Capacitate de efort remarcabilă pentru vârsta lui. A centrat, a șutat și s-a poziționat bine. O mai ia de la ei și le-o dă înapoi tot adversarilor de multe ori. Bineînțeles fără rele intenții. E și el abonat la cartonașe galbene primite ușor.
DAWA (4) – În principiu jocul lui “place”. De aceea este titular. Din păcate a comis-o din nou. O pasă banală greșită și o întârziere a marcajului la Lukic au fost de-ajuns ca echipa lui să piardă acest meci.
DUARTE (6) – Sigur în intervenții, sigur la construcție
PĂDURARIU (6) – Bun în atac, deficiențe mari în faza defensivă. Până când această diferență? Nu dă cu dreptul în minge neam. A avut de lucru cu Macalou.
MUHAR (5,5) – A fost mai ofensiv decât până acum. A șutat, dar parcă e prea lent și ca deplasare și ca gândire. A luat și-un galben.
RADUNOVIC (5,5) – Inteligent.plasament bun, execuții bune, dar a încasat și un cartonaș galben. Totuși cred că ar trebui să i se prelungească contractul.
CISOTTI ( 5,5) – Activ, laborios, a șutat, a pasat bine. Din păcate, s-a accidentat în minutul 32 și a fost înlocuit de tânărul Stoian.
BOUTOUTAOU (5,5) – S-a complicat inutil, a reușit două faze individuale de efect, dar fără rezultat. A fost schimbat de Drăguș în minutul 67. Să fi fost meciul cu Rapid un simplu foc de paie?
KORENICA (4,5) – Apatic, a pasat greșit.N-a realizat nimic deosebit. A fost schimbat justificat cu Joao Paulo la pauză.
MICULESCU (4,5) – Era să uit că a și jucat. Inexistent. Niciun pericol pentru poarta adversă. A fost înlocuit cu Politic în minutul 80.
STOIAN (5,5) – Mai slab ca de obicei. Am avut alte așteptări de la copil. A avut tot timpul din lume să schimbe soarta partidei. Poate s-o facă, dar n-a făcut-o. L-a schimbat pe Cisotti în minutul 32.
JOAO PAULO (5) – A intrat în minutul 45 în locul lui Miculescu. Pasează extrem de riscant, mai uită mingea când se lansează în atacuri individuale. Puțin pentru o repriză jucată.
DRĂGUȘ (5,5) – A intrat peste așteptări în meci începând din minutul 67 când l-a schimbat pe Boutoutaou. A driblat, a pasat și a lovit și bara. A luat un galben pentru simulare. Nota scade cu un punct.
POLITIC -A jucat doar 10 minute. A pierdut două mingi și s-a terminat meciul. Cât să-i dau? Îl iert. Nu-i dau notă. Zic că a jucat prea puțin.
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