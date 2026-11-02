„Lukic – omul meciului, Dawa – comisarul de serviciu!”. Notele lui Marcel Pușcaș după U Cluj – FCSB 1-0

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„Așa-i în tenis”, spunea Toma Caragiu într-unul din scheciurile sale. Așa-i și-n fotbal după cum bine am putut constata în meciul de la Cluj. Un singur șut pe spațiul porții poate anula munca unui colectiv și un bilanț statistic pozitiv. De la o posibilă sublimă victorie, la pierderea ridicolă a meciului n-a fost decât un pas. Anume acel pas lipsă a lui Dawa în a-l anihila pe Lukic, autorul victoriei, nu doar a golului clujenilor. N-am nimic cu acest băiat, chiar sunt curios și ce gumă mestecă pe parcursul unui meci, dar chiar nu observă nimeni că mănâncă meciuri și puncte?

Marcel Pușcaș, notele jucătorilor de la U CLUJ după 1-0 cu FCSB

Bilanțul le-a fost pozitiv, dar punctele rămân la Bergodi et comp. De ce? Că așa-i în fotbal.

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LEFTER (7) – Sigur și calm pe parcursul întregului meci. A scos excelent șutul puternic a lui Muhar din minutul 66.

MIKANOVIC (6) – Bătăios, agresiv, capacitate bună de efort. Mai puțin aport ofensiv. Și-a făcut datoria de fundaș.

POULOLO (6) – Puternic, plasament bun, tehnică mai slăbuță.

CRISTEA (6,5) – A avut câteva intervenții excelente. Mai bun decât în alte meciuri.

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CHIPCIU (6) – Matur, sigur pe el. Joacă relaxat indiferent de adversar. N-a mai avut multe contribuții ofensive.

Jovo Lukic, MVP-ul meciului

BIC (6) – O evoluție bună umbrită de un cartonaș galben primit în minutul 90+4.

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MACALOU (7) – Are forță, o bună tehnică, dar este previzibil. I-a pus totuși mari probleme lui Pădurariu. A centrat excelent pentru golul înscris de Lukic. Un meci reușit.

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PINHO (4) -A dat multe pase la adversar. Lent în mișcări și gândire. A fost din alt film. Sunt în Liga a 2-a mai buni ca el.

ȘTEFĂNESCU (4) – Mereu al doilea la minge, slab în duelurile fizice. Pasează și stă. Departe de evoluțiile de la Sepsi. Ce fac banii din cariere!

STANOJEV (6) – Activ, tehnică bună. A conlucrat bine cu Chipciu. A fost înlocuit cu Adams în minutul 72.

LUKIC (7,5) – Masiv, un adversar dificil pentru orice fundaș din România.Un pivot bun care a și înscris golul victoriei în minutul 76.

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ADAMS (6) – A intrat în locul lui Stanojev în minutul 72. S-a implicat în puținul timp jucat, a șutat, a driblat.

MENDY (5) – L-a înlocuit pe Ștefănescu în minutul 55. A impulsionat atacul. Scoate ușor adversari din joc. Din păcate a primit un cartonaș galben în minutul 90 care-i scade nota.

Notele lui Marcel Pușcaș pentru jucătorii FCSB. Dawa a comis-o din nou

TÂRNOVANU (6) – Sigur în intervenții. N-a greșit la golul lui Lukic. Păcat că e coleg cu Dawa.

CREȚU (5,5) – Capacitate de efort remarcabilă pentru vârsta lui. A centrat, a șutat și s-a poziționat bine. O mai ia de la ei și le-o dă înapoi tot adversarilor de multe ori. Bineînțeles fără rele intenții. E și el abonat la cartonașe galbene primite ușor.

DAWA (4) – În principiu jocul lui “place”. De aceea este titular. Din păcate a comis-o din nou. O pasă banală greșită și o întârziere a marcajului la Lukic au fost de-ajuns ca echipa lui să piardă acest meci.

DUARTE (6) – Sigur în intervenții, sigur la construcție

Când va da Pădurariu cu dreptul în minge?

PĂDURARIU (6) – Bun în atac, deficiențe mari în faza defensivă. Până când această diferență? Nu dă cu dreptul în minge neam. A avut de lucru cu Macalou.

MUHAR (5,5) – A fost mai ofensiv decât până acum. A șutat, dar parcă e prea lent și ca deplasare și ca gândire. A luat și-un galben.

RADUNOVIC (5,5) – Inteligent.plasament bun, execuții bune, dar a încasat și un cartonaș galben. Totuși cred că ar trebui să i se prelungească contractul.

CISOTTI ( 5,5) – Activ, laborios, a șutat, a pasat bine.

Boutoutaou, un foc de paie rapidist?

BOUTOUTAOU (5,5) – S-a complicat inutil, a reușit două faze individuale de efect, dar fără rezultat. A fost schimbat de Drăguș în minutul 67. Să fi fost meciul cu Rapid un simplu foc de paie?

KORENICA (4,5) – Apatic, a pasat greșit.N-a realizat nimic deosebit. A fost schimbat justificat cu Joao Paulo la pauză.

MICULESCU (4,5) – Era să uit că a și jucat. Inexistent. Niciun pericol pentru poarta adversă. A fost înlocuit cu Politic în minutul 80.

Drăguș a intrat bine în joc. Peste așteptări

STOIAN (5,5) – Mai slab ca de obicei. Am avut alte așteptări de la copil. A avut tot timpul din lume să schimbe soarta partidei. Poate s-o facă, dar n-a făcut-o. L-a schimbat pe Cisotti în minutul 32.

JOAO PAULO (5) – A intrat în minutul 45 în locul lui Miculescu. Pasează extrem de riscant, mai uită mingea când se lansează în atacuri individuale. Puțin pentru o repriză jucată.

DRĂGUȘ (5,5) – A driblat, a pasat și a lovit și bara. A luat un galben pentru simulare. Nota scade cu un punct.

POLITIC -A jucat doar 10 minute. A pierdut două mingi și s-a terminat meciul. Cât să-i dau? Îl iert. Nu-i dau notă. Zic că a jucat prea puțin.

Explicația notelor: