Sport

Lukic pleacă de la U Cluj! Bergodi l-a „ascuns” cu o accidentare, dar bosniacii anunță transferul-record de 5 milioane de euro

Presa din Bosnia anunță că Jovo Lukic este ca și plecat de la Universitatea Cluj, acesta fiind motivul pentru care ”Dragonul”, așa cum îi spun jurnaliștii bosniaci, e rezervă cu Botoșani.
Flaviu Popa
03.08.2026 | 18:59
Lukic pleaca de la U Cluj Bergodi la ascuns cu o accidentare dar bosniacii anunta transferulrecord de 5 milioane de euro
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Jovo Lukic in meciul de fotbal dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC Universitatea Cluj, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Arena Sepsi OSK din Sfantu Gheorghe, duminica 26 iulie 2026.
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Oficial, Cristiano Bergodi a anunțat înainte de partida cu FC Botoșani că Lukic are „o problemă la gleznă”. În realitate, fotbalistul se va despărți în curând de Universitatea Cluj, așa cum a făcut-o și vedeta Andrei Coubiș, vândut la Lincoln pentru 3 milioane de euro. În realitate, Cristiano Bergodi nu și-a ascuns nici acum o săptămână supărarea pentru că cei din conducerea clubului nu îl lăsau pe atacant să plece.

Atacantul Jovo Lukic este rezervă cu FC Botoșani și va pleca pe o sumă record de la Universitatea Cluj

„Lukic are nevoie de timp. E un jucător care a avut deja oferte. Dacă vrea să plece, nu putem să ne opunem. E viața lui, cariera lui. Să ții un jucător care are ofertă nu mi se pare… Trebuie făcut ceva cu el. Eu zic că, în fotbalul românesc și pentru U Cluj, sunt bani buni și trebuie să-i dai drumul jucătorului.

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Când a fost cu Dugandzic la Rapid, a ieșit după meciul cu Craiova și a intrat Rrahmani, a dat două goluri. Dugandzic a venit și a spus că merge în Arabia. I-am zis: «Du-te!». E cariera lui, dar în spatele lui era Rrahmani!”, a declarat Cristiano Bergodi.

Acum, inevitabilul s-a produs și Lukic va pleca pe aproximativ 5 milioane de euro, conform presei din Bosnia. Interesant, nimeni nu știe momentan numele echipei unde se va transfera Lukic, care este „ținută la secret” tocmai pentru a nu pune în pericol transferul. Chiar și așa, cei de la sportsport.ba scriu că Lukic este urmărit atent de Beșiktaș sau Rennes.

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Cel mai probabil golurile înscrise de Lukic contra norvegienilor de la Brann în Conference League i-au convins pe cumpărători că merită să pună banul jos, cu toate că detaliile exacte ale transferului sunt ținute secrete. Același lucru s-a întâmplat și cu vânzarea lui Coubiș, plecat peste noapte în Championship la Lincoln, pentru „3 milioane de lire”.

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Transferul lui Lukic are toate șansele să bată orice record, inclusiv cel al vânzării lui Coubiș

În cazul transferului lui Lukić, cel mai probabil va fi doborât recordul clubului în ceea ce privește suma încasată dintr-un transfer, având în vedere prețul stabilit pentru atacantul bosniac. Așadar, mult peste cele trei milioane de euro obținute pentru Coubiș. De fapt, jurnaliștii din Bosnia îndrăznesc să vorbească chiar despre o sumă de transfer de 5 milioane de euro.

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„În ultima perioadă, Beșiktaș este clubul care îl urmărește cel mai atent pe Lukić, însă nu este singurul care și-ar dori să-l aibă în lot pe atacantul bosniac”, scrie sursa citată. Lukic a ajuns la Universitatea Cluj de la Universitatea Craiova, din postura de jucător liber de contract. Dacă în Oltenia nu a impresionat, în tricoul Universității Cluj a devenit golgheter și a început să înscrie meci de meci, reușind chiar un gol la Mondial contra Canadei.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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