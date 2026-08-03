Lukic pleacă de la U Cluj! Bergodi l-a „ascuns” cu o accidentare, dar bosniacii anunță transferul-record de 5 milioane de euro

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Oficial, Cristiano Bergodi a anunțat înainte de partida cu FC Botoșani că Lukic are „o problemă la gleznă”. În realitate, fotbalistul se va despărți în curând de Universitatea Cluj, așa cum a făcut-o și vedeta Andrei Coubiș, vândut la Lincoln pentru 3 milioane de euro. În realitate, Cristiano Bergodi nu și-a ascuns nici acum o săptămână supărarea pentru că cei din conducerea clubului nu îl lăsau pe atacant să plece.

Atacantul Jovo Lukic este rezervă cu FC Botoșani și va pleca pe o sumă record de la Universitatea Cluj

„Lukic are nevoie de timp. E un jucător care a avut deja oferte. Dacă vrea să plece, nu putem să ne opunem. E viața lui, cariera lui. Să ții un jucător care are ofertă nu mi se pare… Trebuie făcut ceva cu el. Eu zic că, în fotbalul românesc și pentru U Cluj, sunt bani buni și trebuie să-i dai drumul jucătorului.

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Când a fost cu Dugandzic la Rapid, a ieșit după meciul cu Craiova și a intrat Rrahmani, a dat două goluri. Dugandzic a venit și a spus că merge în Arabia. I-am zis: «Du-te!». E cariera lui, dar în spatele lui era Rrahmani!”, a declarat Cristiano Bergodi.

Acum, inevitabilul s-a produs și Lukic va pleca pe aproximativ 5 milioane de euro, conform presei din Bosnia. Interesant, nimeni nu știe momentan numele echipei unde se va transfera Lukic, care este „ținută la secret” tocmai pentru a nu pune în pericol transferul. Chiar și așa, cei de la scriu că Lukic este urmărit atent de Beșiktaș sau Rennes.

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Cel mai probabil golurile înscrise de i-au convins pe cumpărători că merită să pună banul jos, cu toate că detaliile exacte ale transferului sunt ținute secrete. Același lucru s-a întâmplat și cu vânzarea lui Coubiș, plecat peste noapte în Championship la Lincoln, pentru „3 milioane de lire”.

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Transferul lui Lukic are toate șansele să bată orice record, inclusiv cel al vânzării lui Coubiș

În cazul transferului lui Lukić, dintr-un transfer, având în vedere prețul stabilit pentru atacantul bosniac. Așadar, mult peste cele trei milioane de euro obținute pentru Coubiș. De fapt, jurnaliștii din Bosnia îndrăznesc să vorbească chiar despre o sumă de transfer de 5 milioane de euro.

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„În ultima perioadă, Beșiktaș este clubul care îl urmărește cel mai atent pe Lukić, însă nu este singurul care și-ar dori să-l aibă în lot pe atacantul bosniac”, scrie sursa citată. Lukic a ajuns la Universitatea Cluj de la Universitatea Craiova, din postura de jucător liber de contract. Dacă în Oltenia nu a impresionat, în tricoul Universității Cluj a devenit golgheter și a început să înscrie meci de meci, reușind chiar un gol la Mondial contra Canadei.