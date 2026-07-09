Lumea fotbalului deplânge moartea lui Gabi Mureșan. Iuliu Mureșan, Stăncioiu, Trică sau Bud, mesaje de rămas bun: „Era un familist convins, i-am cunoscut copiii”

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Dimineața zilei de joi, 9 iulie, va rămâne una de tristă amintire pentru iubitorii fotbalului din România. Gabi Mureșan s-a stins din viață după ce s-a înecat într-un lac din apropierea Apold, localitate în care era primar. , iar șocul termic i-a fost fatal.

Lumea fotbalului deplânge moartea lui Gabi Mureșan

Plecarea lui . Fostul mijlocaș a fost apreciat atât de foștii colegi, cât și de comunitatea din Apold, acolo unde a fost primar aproape 6 ani. Fără doar și poate, Mureșan a cunoscut cea mai bună perioadă din cariera de fotbalist la CFR Cluj, iar Edi Stăncioiu și-a găsit cu greu cuvintele după ce a aflat despre tragedie.

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„Toată lumea știe ce băiat extraordinar era. Am fost colegi de cameră la CFR Cluj și am insistat să fie adus la ASA Tg. Mureș după ce fusese plecat în străinătate. El voia să revină acasă și să stea lângă familie. Era un familist convins. Și am zis celor de la ASA să încerce să-l aducă.

Avea un caracter deosebit. Avea principii foarte sănătoase și ținea la ele. Nu îmi vine să cred… Am fost prieteni, am fost colegi de cameră. Asta e viața… Dumnezeu să-l odihnească! Regret nespus că sunt plecat din țară și nu pot ajunge la înmormântare. Condoleanțe familiei. I-am cunoscut familia, copiii. E ceva prin care trecem cu toții, dar, din păcate, unii mai devreme decât alții.

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Avea un caracter frumos. Cum era în viața personală, așa era și pe teren. Un lider. Și un om blând, implicat. Era foarte bun. Nu era deloc conflictual. Un jucător profesionist și implicat. Și nu era dur. Sigur, au fost anumite cazuri, dar izolate. Nu voia să-și lovească niciodată adversarul. Nu juca murdar. Dacă ar fi să-l caracterizez într-un cuvânt, acela ar fi bun. Era un om bun”, a spus Edi Stăncioiu, conform

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Eugen Trică, sfâșiat de durere

Eugen Trică a fost coleg cu Gabi Mureșan în două rânduri, între iunie 2007 – ianuarie 2009 și iulie 2009 – august 2009. Când a aflat despre trecerea în neființă a fostului fotbalist, Trică a început să tremure și să plângă, mărturisind că ultima oară când s-au întâlnit a fost în urmă cu o lună, în cadrul unui eveniment.

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„Nu îmi vine să cred! Nu îmi revin. Încă tremur. E ceva de nedescris. Era un tip liniștit și calm. Nu avea treabă cu nimeni, nu supăra pe nimeni. Era extrem de sufletist și ajuta pe toată lumea. Iar la fotbal se implica mereu sută la sută. Toți știm ce fotbalist era. Și era un familist convins. Ne-am văzut acum o lună, la un eveniment. Am depănat amintiri, am râs. Ne-am simțit foarte bine. Dimineața, înainte să plecăm, mi-a dat o cafea. Din păcate, a fost ultima…

E o veste foarte tristă. E extrem de tragic. Îmi pare nespus de rău. Condoleanțe familiei. Nu am cuvinte. Un om extraordinar. Of, Doamne… îmi e foarte greu să vorbesc. Nici acum nu îmi vine să cred. M-a anunțat cineva pe la 7 dimineața. Am zis că nu se poate așa ceva. Speram să fie ceva fals. M-am uitat pe site-urile mari. Nu scria nimic. Am sperat că e fals. Dar cine mi-a zis era de acolo, era sigur. Chiar i-am dat mesaj lui Gabi. Vă dați seama… Și acum am lacrimi în ochi. Mi se zbârlește pielea pe mine.

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Avea o viață liniștită acolo, la Apold. Își făcuse ceva frumos. Am fost acolo, am stat cu familia câteva zile. Eram prieteni de familie. Un om extraordinar. Dar, uite că Dumnezeu îi ia la El pe cei buni. Dumnezeu să-l odihnească”, a transmis Eugen Trică, potrivit sursei amintite mai sus.

Iuliu Mureșan, fără cuvinte după decesul lui Mureșan

Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, refuză să creadă că Gabi Mureșan nu mai este printre cei vii. Oficialul ardelenilor consideră că trecerea în neființă a fostului fotbalist aduce o pierdere mare pentru sportul românesc. Mureșan a transmis că este alături de familia îndoliată.

„Nu am vrut să cred că poate fi adevărat, mai ales că l-am văzut recent. A fost la ultimele meciuri ale noastre și era ca o stâncă. Ca jucător și la fel era și acum. Cred chiar că avea un kilogram mai puțin ca pe vremea când juca, dar arăta, nici nu știu cum să spun, pentru că sunt uluit de cum se poate duce un om, ca o stâncă.

Făcea mișcare, era vânător și foarte, foarte respectat în locul pe care îl conducea. Este o pierdere foarte mare și pentru lumea fotbalului, chiar dacă se îndepărtase puțin, și pentru mișcarea ceferistă mai ales, și pentru oamenii de acolo. Nu știu ce să mai zic, am tot sperat să se infirme această veste atât de tristă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit .

La scurt timp după ce moartea lui Gabi Mureșan a fost anunțată, Cristi Bud a postat pe rețelele sociale un mesaj emoționant, semn că toate gândurile sale merg către familia îndoliată: „Drum lin către îngeri, nașul meu!”.