Lumea fotbalului, în doliu: „Magnificul ne-a părăsit”

Lorenzo Buffon, fostul portar al naționalei Italiei, a decedat la vârsta de 95 de ani, din cauza unui infarct. Fostul goalkeeper, care a evoluat pe parcursul carierei la echipe uriașe din „Cizmă”, precum AC Milan, Inter sau Fiorentina, era văr al bunicului lui Gianluigi Buffon, portar care avea să scrie istorie la rândul său pentru naționala Italiei.

Cine a fost Lorenzo Buffon. Fostul mare portar a decedat la vârsta de 95 de ani

Lorenzo Buffon a debutat în fotbal în 1948, la Portugruaro, iar după doar un an semna cu AC Milan, unde avea să petreacă o perioadă fabuloasă. Portarul a evoluat timp de un deceniu pentru „diavoli”, cucerind patru titluri de campion și jucând alături de nume uriașe precum Nils Liedholm, Juan Alberto Schiaffino sau Cesare Maldini.

În 1959, Buffon a părăsit-o pe pentru a semna cu Genoa, unde a rămas însă timp de doar un sezon, înainte de a semna cu marea rivală a „diavolilor”, Inter, cu care avea să cucerească încă un titlu de campion. După trei ani în tricoul „nerazzurrilor”, a mai evoluat pentru Fiorentina și Ivrea înainte de a-și încheia cariera.

În perioada 1958 – 1962, portarul a strâns 15 selecții pentru prima reprezentativă a Italiei, alături de care a evoluat inclusiv la un turneu final, din 1962. În Chile, Buffon a apărat în două partide, fără să primească gol (0-0 cu Germania de Vest și 3-0 cu Elveția), dar a fost lăsat pe bancă pentru duelul cu țara gazdă, pe care Italia l-a pierdut cu 0-2, fiind eliminată în faza grupelor.

AC Milan, reacție emoționantă după ce legenda clubului a decedat

Cel mai important club din cariera lui Lorenzo Buffon, AC Milan, a reacționat după decesul fostului mare portar. „Mâinile sale ca niște ‘clești’ au făcut din AC Milan o protagonistă în nenumărate victorii în anii ’50. ‘Lorenzo Magnificul’, un om bun cu o mare inimă ‘rossoneră’, ne-a părăsit.

Cu profundă emoție ne luăm rămas bun de la Lorenzo Buffon și îi onorăm memoria”, a transmis gruparea din Serie A pe contul oficial de . Pe lângă succesul avut pe plan intern cu Milan, Lorenzo Buffon a cucerit și două Cupe Latine alături de club, disputând și finala Cupei Campionilor Europeni din 1958, pierdută cu 2-3 contra lui Real Madrid.