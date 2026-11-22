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Veste extrem de tristă pentru fotbalul românesc duminică, 22 noiembrie. . Legenda „câinilor” a fost găsit fără suflare în locuința sa din Toronto, Canda. Reacțiile după răspândirea veștii tragediei au curs, mai multe personalități importante regretând decesul său.

Cristi Borcea, devastat de moartea lui Dudu Georgescu

Cristi Borcea a fost extrem de afectat de vestea dispariției dintre noi a lui Dudu Georgescu. Fostul patron din „Ștefan cel Mare” a mărturisit că afinitatea sa pentru Dinamo s-a născut datorită fostului mare atacant, cu care s-a intersectat ulterior de prea puține ori. Borcea a spus că și-ar fi dorit enorm să poată colabora mai mult cu Dudu Georgescu în timpul vieții sale. „Am citit și eu. Dudu Georgescu a fost uriaș nu numai pentru fotbalul românesc, ci pentru cel mondial. Am ținut cu Dinamo datorită lui Dudu Georgescu.

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În 1977, bunicul meu mi-a adus un tricou cu Gheata de Aur. O zi tristă pentru fotbalul românesc. Să vă uitați câte goluri a dat. Are 21 de goluri în 40 de meciuri la naționala României. Nici Messi și Ronaldo nu ar fi dat așa ceva pe timpurile alea. Din păcate, m-am intersectat foarte puțin cu domnul Georgescu. Când am venit eu, dânsul era la Călărași. Apoi a plecat, din păcate. Mi-aș fi dorit să mă intersectez mult mai mult cu dânsul”, a spus Cristi Borcea, pentru

Mircea Sandu, șocat de vestea morții lui Dudu Georgescu. Cum a încercat să îl ajute în timpul vieții

Ionuț Negoiță a fost patronul lui Dinamo în perioada 2013 – 2020. Tot el a fost cel care a insistat în trecut ca Dudu Georgescu să revină în România, promițându-i fostului atacant un post în cadrul clubului, dar și oferindu-i un apartament în care să locuiască. însă fostului mare fotbalist. Mircea Sandu, fostul șef FRF, a reacționat după moartea lui Dudu Georgescu și a dezvăluit că a încercat personal să îl ajute în găsirea unui loc căruia să îi poată spune „acasă”. „O veste tristă și chiar nu îmi vine să cred că Dudu nu mai este. Fotbalul românesc l-a pierdut pe unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-am avut. Dudu a fost atacant de talie mondială. Iar în topul atacanților din România pe primul loc este Dumitrache, pe 2 Dudu Georgescu, iar pe 3 este Cămataru. Apoi venim noi ceilalți.

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Eu mă știam cu Dudu din 1970. Am încercat să îl ajut cu o locuință în România și i-am intermediat o discuție cu fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Ba chiar a fost și o discuție să îl aducem și prin FRF pe timpul meu. Din păcate nu s-a materializat. Pe timpul meu noi cei din FRF am încercat să îl ajutăm și pe Dumitrache cu tot ce am putut noi. Fotbalul românesc a profitat prea puțin sau aproape deloc de experiența lui Dudu după ce el s-a lăsat de fotbal. Condoleanțe familiei”, a declarat Mircea Sandu, pentru

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Silviu Lung, elogii la adresa lui Dudu Georgescu

Silviu Lung, fostul mare portar al echipei naționale, a aflat la rândul său de moartea lui Dudu Georgescu. Legendarul portar a avut doar cuvinte de laudă pentru cel care a impresionat pe terenul de fotbal în special prin săritura sa deosebită la cap. „A fost un tip foarte profesionist și mereu cu zâmbetul pe buze. Era un jucător foarte bun, iar lovitura lui de cap era excepțională. Detenta, precizia loviturilor… era foarte bun la loviturile de cap”, a povestit Silviu Lung pentru