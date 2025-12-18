Lumea fotbalului, zguduită de o crimă cu sânge rece! Imagini cutremurătoare cu jucătorul de națională împușcat mortal în plină stradă

ADVERTISEMENT

Finalul de an vine cu o veste teribilă pentru lumea fotbalului, după ce un jucător important din Ecuador a fost asasinat cu sânge rece. Acesta a fost împușcat în fața unui magazin, în plină zi.

Un fotbalist din Ecuador, împușcat pe stradă

Fostul internațional ecuadorian Mario Pineida, în vârstă de 33 de ani, a fost ucis, miercuri după-amiază, 17 decembrie, în orașul Guayaquil. Anunțul a fost făcut de actualul său club, Barcelona SC.

”Această veste ne-a întristat profund pe toți cei care facem parte din club și îndurerează întreaga familie a Barcelonei. Le cerem membrilor clubului nostru și fanilor noștri să se roage pentru sufletul răposatului și pentru familia sa în aceste momente de durere cumplit”, a scris clubul Barcelona SC, pe rețelele de socializare, precizând că în curând va anunța și programul evenimentele comemorative.

”Două persoane aflate pe două motociclete au deschis focul asupra lui Mario Pineida, care se afla împreună cu cu mama sa și o altă femeie. Fotbalistul ar fi murit pe loc”, a scris publicația ecuadoriană .

Imagini și filmulețe teribile de la locul tragediei circulă pe rețelele de socializare. Vă avertizăm că sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

🔴Confirmado! jugador de Barcelona, Mario Pineida fue asesinądo en Guayaquil. 🕊️ 👉Hace pocos minutos se registró un ataque armado en Samanes 4; en este hecho al jugador de Barcelona Sporting Club, Mario Pineida. — radiodifusoraecos (@noticiasecos)

Cine este Mario Pineda

Fundașul stânga Mario Pineida și-a început cariera la Panama SC și a mai jucat în țara natală pentru Independiente del Valle, Barcelona SC Și CD El Nacional, dar și în Brazilia, la Fluminense.

A fost campion al Ecuadorului în 2016 și 2020 cu Barcelona SC și a câștigat Cupa cu El Nacional în 2024. La echipa națională a Ecuadorului a prins 9 selecții, majoritatea în preliminariile pentru Cupele Mondiale din 2018 și 2022, și a făcut parte din lotul pentru Copa America din 2015.

Val de asasinate în Ecuador

Ecuadorul a fost mult timp una dintre cele mai liniște țări din America de Sud, însă în ultimii ani s-a înregistrat o creștere alarmantă a violențelor. Și asta în principal din cauza bandelor rivale ale cartelurilor mexicane și columbiene care se luptă pentru controlul traficului de droguri.

Portul Guayaquil, unul dintre punctele de ieșire ale cocainei produse în țările vecine, Columbia și Peru, este deosebit de afectat de acest război între organizațiile criminale.

În urmă cu doar 3 luni, nu mai puțin de . Jonathan Gonzalez, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat într-un atac armat din provincia Esmeraldas, situată la granița cu Columbia. Anterior, Maicol Valencia și Leandro Yepez au fost uciși într-un schimb de focuri care nu îi viza.

În august, în fața unui club de noapte din cantonul Santa Lucia, din provincia Guayas. Conform martorilor, atacatorii au venit în două camionete și au deschis focul asupra unui grup de persoane care consumau alcool pe stradă.