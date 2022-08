Lumea muzicii internaționale e în doliu. Jorge Milchberg, compozitorul care a făcut celebră piesa El condor pasa, a murit

Celebrul compozitor Jorge Milchberg, a decedat pe 20 de august, însă vestea a fost confirmată abia acum de către apropiați și Ambasada Argentinei din Franța. El și-a câștigat popularitatea în 1964, atunci când a adaptat și a înregistrat melodia El Condor Pasa, una dintre cele mai populare piese andine din lume.

A murit Jorge Milchberg. Celebrul compozitor avea 93 de ani

Jorge Milchberg s-a născut la Buenos Aires în 1928. Părinții săi au au avut origini poloneze, însă încă din anul 1955 a locuit în Franța.

Chiar dacă celebrul compozitor a decedat pe 20 august, la vârstă de 93 de ani, familia și autoritățile au confirmat acest lucru doar câteva zile mai târziu.

Milchberg a fost pianist de formație clasică și cânta la charango, o chitară andină. Timp de aproape 60 de ani, muzicianul a fost membru și director artistic al grupului Los Incas.

În anul 1966, trupa, cunoscută de altfel și sub numele de Urubamba, a înregistrat melodia El condor pasa. Ulterior, cu acordurile create de Jorge Milchberg și versurile scrise de Paul Simon, Simon & Garfunkel au inclus-o pe albumul lor, Bridge over troubled water, apărut în 1970, sub numele de If I Could.

El condor pasa provine dintr-o zarzuela, o piesă de teatru muzicală ce poartă același nume, și îi aparține compozitorului Daniel Alomia Robles, un artist din Peru. Inițial, aceasta era mult mai orchestrată.

Versiunea folk pentru ansamblu readus, la care a contribuit Jorge Milchberg şi grupul Simon & Garfunkel, care i-au oferit un titlu, a devenit rapid populară în toată lumea și a dus la creșterea interesului pentru muzica latino-americană la nivel internațional.

Conform , compozitorul voia să readucă la viață melodii tradiționale care erau ascultate în anii 60-70 și care, în prezent, sunt popularizate de stilul World Music.

Ambasada Argentiană din Paris a anunțat că Jorge Milchberg urmează să fie înmormântat în Thenisy, un oraș ce aparține departamentului Marne,