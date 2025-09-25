Sport

Lumea sportului este din nou în doliu! A murit la doar 27 de ani, la câteva zile după meci

Este doliu în lumea boxului. Un sportiv de 27 de ani s-a stins la doar câteva zile după un meci pierdut. Ce s-a întâmplat.
Mihai Dragomir
25.09.2025 | 08:39
Lumea sportului este din nou in doliu A murit la doar 27 de ani la cateva zile dupa meci
ULTIMA ORĂ
Doliu în sport după ce un boxeur a murit la câteva zile după un meci pierdut. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Lumea boxului trece din nou prin clipe grele după ce un tânăr campion a decedat în circumstanțe incredibile, iar marele Ricky Hatton s-a stins la doar 46 de ani. De data aceasta, un boxeur de 27 de ani a murit la doar câteva zile după un meci pierdut.

ADVERTISEMENT

Mort la 27 de ani după un meci pierdut

Ernest Akushey, un boxeur ghanez, a murit la doar 27 de ani în decursul zilei de marți, 23 septembrie. Tragicul eveniment a urmat la câteva zile după ce pierduse un meci în fața lui Jacob Dickson, după 8 runde, chiar în Accra, capitala țării sale.

Potrivit thesun.co.uk, sportivul s-a plâns că nu se simte bine luni, 22 septembrie, la doar 10 zile după meciul amintit. Peste noapte, starea lui de sănătate s-a agravat, iar deznodământul a fost decesul.

ADVERTISEMENT

În ultima sa luptă împotriva lui Dickson, Akushey încasase mai multe lovituri la cap înainte de a cădea la podea. Cu un palmares de 6-0 la un moment dat, Akushey suferise prima sa înfrângere în luna mai a acestui an, fiind învins prin KO de Jonathan Tetteh.

Reacția președintelui Consiliului Mondial de Box după moartea sportivului de 27 de ani

Decesul lui Ernest Akushey a produs ecouri în urma cărora a reacționat chiar și  Mauricio Sulaiman, președintele Consiliului Mondial de Box. El a declarat că: „WBC deplânge această pierdere ireparabilă și transmite condoleanțe sincere familiei și numeroșilor prieteni ai lui Ernest”.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

Ernest Akushey debutase în boxul profesionist în anul 2019 și și-a desfășurat întreaga carieră în țara natală, Ghana. Moartea sa este cea de-a 4-a din acest an în rândul boxeurilor care au decedat după un meci sau la scurt timp în urma unuia.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic, devastat după moartea
Digisport.ro
Novak Djokovic, devastat după moartea "tatălui din tenis"
Dinamo, la un pas să transfere un fotbalist cu trei sezoane la FCSB:...
Fanatik
Dinamo, la un pas să transfere un fotbalist cu trei sezoane la FCSB: „Îl voiau gratis”
S-a stabilit data meciului Real Madrid – Barcelona. Când se joacă primul El...
Fanatik
S-a stabilit data meciului Real Madrid – Barcelona. Când se joacă primul El Clasico al sezonului
Olandezul care a înfruntat FCSB la București, amintiri înainte de meciul cu Go...
Fanatik
Olandezul care a înfruntat FCSB la București, amintiri înainte de meciul cu Go Ahead Eagles: „Un oraș gri, mohorât”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Duel la categoria grea! Dani Coman și Gabi Tamaș, la un pas de...
iamsport.ro
Duel la categoria grea! Dani Coman și Gabi Tamaș, la un pas de bătaie: 'Te întorci mâine și ne batem!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!