Lumea sportului este din nou în doliu! A murit la doar 27 de ani, la câteva zile după meci

Lumea boxului trece din nou prin clipe grele după ce , iar marele De data aceasta, un boxeur de 27 de ani a murit la doar câteva zile după un meci pierdut.

Mort la 27 de ani după un meci pierdut

Ernest Akushey, un boxeur ghanez, a murit la doar 27 de ani în decursul zilei de marți, 23 septembrie. Tragicul eveniment a urmat la câteva zile după ce pierduse un meci în fața lui Jacob Dickson, după 8 runde, chiar în Accra, capitala țării sale.

Potrivit , sportivul s-a plâns că nu se simte bine luni, 22 septembrie, la doar 10 zile după meciul amintit. Peste noapte, starea lui de sănătate s-a agravat, iar deznodământul a fost decesul.

În ultima sa luptă împotriva lui Dickson, Akushey încasase mai multe lovituri la cap înainte de a cădea la podea. Cu un palmares de 6-0 la un moment dat, Akushey suferise prima sa înfrângere în luna mai a acestui an, fiind învins prin KO de Jonathan Tetteh.

Reacția președintelui Consiliului Mondial de Box după moartea sportivului de 27 de ani

Decesul lui Ernest Akushey a produs ecouri în urma cărora a reacționat chiar și Mauricio Sulaiman, președintele Consiliului Mondial de Box. El a declarat că: „WBC deplânge această pierdere ireparabilă și transmite condoleanțe sincere familiei și numeroșilor prieteni ai lui Ernest”.

Ernest Akushey debutase în boxul profesionist în anul 2019 și și-a desfășurat întreaga carieră în țara natală, Ghana. Moartea sa este cea de-a 4-a din acest an în rândul boxeurilor care au decedat după un meci sau la scurt timp în urma unuia.