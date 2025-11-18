Lumea sportului, lovită de o nouă tragedie! A căzut de la peste 300 de metri și a murit în drum spre spital

ADVERTISEMENT

Carlos Fernández Vecín, pilot spaniol de raliu în vârstă de 45 de ani, și-a pierdut viața într-un accident cumplit petrecut în Munții Asturiei. Sportivul se afla într-o drumeție de weekend când a alunecat pe o porțiune abruptă și a căzut în gol mai bine de 300 de metri.

A căzut de la peste 300 de metri și a murit în drum spre spital. Efortul medicilor a fost în zadar

Tragedia a avut loc în comuna Teverga, într-o zonă populară printre alpiniști, chiar în fața peretelui de escaladă Covachón. Un alt drumeț a alertat serviciile de urgență imediat după ora 13.00, susținând că a văzut o persoană prăbușindu-se de pe versant.

ADVERTISEMENT

În doar câteva minute, un echipaj al pompierilor din Asturia și o echipă montană din Proaza au ajuns la fața locului cu elicopterul. Deși a fost preluat rapid, rănile suferite au fost incompatibile cu viața, iar pilotul a murit în timpul transferului către spitalul din Oviedo.

Manevrele de resuscitare nu au avut succes

au încercat minute bune să îl readucă la viață pe Carlos Fernández Vecín. Din păcate, starea lui era mult prea gravă, iar sportivul a încetat din viață în timpul zborului.

ADVERTISEMENT

Elicopterul a aterizat în zona stației de epurare din Entrago, unde poliția a preluat trupul neînsuflețit. Rudele au fost anunțate, iar corpul pilotului a fost transportat către Institutul de Medicină Legală din Oviedo, unde medicii legiști au efectuat autopsia.

ADVERTISEMENT

Echipa sa de , Team Repauto, a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale la aflarea veștii: „Mulțumim pentru toate momentele uriașe pe care ni le-ai oferit. Nu te vom uita niciodată. Astăzi, o stea în plus strălucește pe cer”. Postarea a adunat sute de reacții.