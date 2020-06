Lumea tenisului, în stare de alertă! Novak Djokovic a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Prima reacție a sârbului

Pandemia de coronavirus a afectat sportul din întreaga lume, iar toată populația trebuie să fie precaută la acest virus, care încă nu are leac.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lumea tenisului a fost zguduită din temelii, după ce Novak Djokovic a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

Jucătorul sârb a fost depistat cu coronavirus după turneul demonstrativ „Adria Tour”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic, depistat pozitiv cu coronavirus

Novak Djokovic a fost depistat pozitiv cu coronavirus, după ce a participat la turneul demonstrativ „Adria Tour”. „Nole” este al patrulea jucător de la Adria Tour care are coronavirus, după Grigor Dimitrov, Borna Coric și Viktor Troicki.

De altfel, și soția sa Jelena a fost depistată pozitiv cu coronavirus, cuplul întorcându-se duminică, 21 iunie, în Serbia.

ADVERTISEMENT

Reacția lui Novak Djokovic

Novak Djokovic a oferit prima reacție după ce a fost testat pozitiv cu coronavirus: „Când am ajuns în Belgrad am fost să ne testăm! Rezultatul meu e pozitiv!

La fel și al soției. Rezultatele copiilor sunt negative. Tot ce am făcut în ultima lună a fost din inimă și cu intenții sincere. Turneul nostru a vrut să unească lumea și să trimită un mesaj de solidaritate și compasiune în regiune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Turneul a fost creat pentru a ajuta jucătorii din Sud-Estul Europei. Am vrut să ajutăm persoanele care aveau nevoie”.

„Am organizat turneul când virusul era slăbit și am crezut că am îndeplinit toate condițiile. Din păcate, virusul este încă prezent și învățăm să trăim cu el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sper că lucrurile se vor ameliora și ne vom relua viețile așa cum erau. Îmi pare rău pentru fiecare îmbolnăvire. Sper că nu vor exista complicații și că toată lumea va fi bine. Voi sta în izolare în următoarele 14 zile și vor repeta testul peste 5 zile”, a mai spus Djokovic.

Ironiile fanilor la adresa lui Novak Djokovic

Novak Djokovic a avut mai multe comentarii la adresa opunerii vaccinării împotriva noului coronavirus, iar fanii l-au ironizat pe rețelele de socializare: „Felicitări, Nole! Se pare că protecția divină nu te-a salvat!” și „Ești un iresponsabil”.

ADVERTISEMENT

„Personal, mă opun vaccinării şi nu mi-aş dori să fiu obligat de cineva să mă vaccinez pentru a putea călători. Dar dacă va deveni obligatorie (vaccinarea) ce se va întâmpla? Va trebui să iau o decizie.

Am propriile mele gânduri în legătură despre această problemă şi nu ştiu dacă acestea se vor schimba la un moment dat.

ADVERTISEMENT

Ipotetic, dacă sezonul se va relua în iulie, august sau septembrie, deşi este puţin probabil, am înţeles că un vaccin va deveni o cerinţă imediat după ce vom ieşi din carantina strictă, dar încă nu există un vaccin”, declara Novak Djokovic.

Și tenismenul bulgar Grigor Dimitrov a anunțat pe contul de Instagram că a fost testat pozitiv la coronavirus la Monaco: „Vreau să mă asigur că oricine a fost în contact cu mine în aceste zile este testat și ia măsurile de precauție necesare.

Îmi pare atât de rău pentru orice rău pe care l-am putut provoca. Mă întorc acasă acum și mă recuperez. Vă mulțumesc pentru sprijin și vă rog să rămâneți în siguranță și sănătoși”, a scris bulgarul”.

Grigor Dimitrov a participat săptămâna trecută la turneul „Adria Tour”, organizat de Novak Djokovic și acolo unde s-a remarcat faptul că măsurile de distanțare au fost practic inexistente.

Jucătorul sârb Viktor Troicki este al patrulea tenisman care a participat la turneul „Adria Tour”, organizat de Novak Djokovic și care a fost depistat pozitiv la testul de COVID 19. Bulgarul Grigor Dimitrov, croatul Borna Coric și „Nole” sunt ceilalți trei sportivi infectați.

„Este adevărat că eu şi soţia mea am fost testaţi pozitiv. Ea a fost testată vineri şi după ce am aflat că rezultatul este pozitiv, duminică am fost testaţi şi eu şi fiica mea. Fiica mea Irina a fost testată negativ, în timp ce eu şi soţia mea am fost testaţi pozitiv”, a spus Viktor Troicki.