Luminița Anghel, din nou la cuțite cu fiul ei. Acuzațiile grave pe care i le aduce David

Luminița Anghel se confruntă cu o situație delicată în familie. Fiul ei o acuză că nu i-a trimis bani de când a început pandemia de Covid-19 și că se descurcă singur. Astfel, cei doi sunt din nou la cuțite, la scurt timp după ce au reluat legătura.

David Pușcaș a fost adoptat de către vedetă și a încercat să-l trateze ca pe propriul ei copil, după cum relatează cancan.ro. Însă tânărul este într-un conflict permanent cu mama lui și nu pare să se termine prea curând.

Luminița Anghel ar fi vrut ca fiul ei să-și găsească un job, însă David s-a revoltat și a crezut că face asta doar pentru a se ține departe de el.

Luminița Anghel este din nou la cuțite cu fiul ei

Familia Luminiței Anghel trece prin clipe tensionate din cauza lui David, fiul artistei, care nu încetează să provoace conflicte. Cântăreața a vrut ca fiul ei să aibă un job stabil, însă acesta a refuzat-o și i-a adus acuzații grave.

Tânărul și-a acuzat mama că vrea să-l țină departe de ea și de aceea îl trimite la muncă. De aici a început scandalul dintre ei, care ș-au criticat dur unul pe celălalt.

Amândoi au refuzat să vorbească unul cu altul timp de câțiva ani și s-au aflat într-un război continuu. Chiar atunci când lucrurile păreau să se fi calmat, David a început un nou scandal și o acuză pe mama lui că nu i-a trimis bani în timpul pandemiei.

Deși se întreține singur, tânărul a declarat că se descurcă cu banii și că nu duce lipsă de nimic. David a menționat că cel mai mult i-au fost alături prietenii și nu familia. Acesta trăiește din activitatea sa în mediul online, unde postează destul de des.

“Citisem în presă la un moment dat că mama îmi virează bani în nu știu ce cont. De când a început pandemia, eu ma întrețin 100% singur. Mama nu-mi trimite bani în cont, mă descurc să mă întrețin singur.Nu m-am văzut (n.r. cu mama lui). Am noroc că am oameni, prieteni super ok lângă mine.

Știi, pe de o parte ți se dă, pe de alta ți se ia. La mine, dacă familia n-a fost lângă mine, au fost prietenii. Și chiar sunt prieteni adevărați. În acest moment nu mai am un loc stabil de muncă, însă m-am axat foarte mult pe partea de online, youtube, vloguri, din asta câștig”, a declarat recent pentru ciao.ro.

Recent, David Pușcaș a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost bătut în chiar în propria locuință. Tânărul a ajuns la spital și a primit îngrijiri medicale, însă a trecut cu bine peste incident. A suferit mai multe răni, printre care una la cap, unde a fost nevoie de copci, dar și la picior.