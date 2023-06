Luminița Anghel, reacție dură! Ce spune după ce David Pușcaș s-a văzut cu Măriuca, fiica adoptată a artistei

rupe tăcerea după valul de acuzații venit din partea fiului adoptiv, David Pușcaș. Solista l-a adoptat pe tânărul de 26 de ani pe când băiatul avea doi ani, iar soțul ei era, pe atunci, Marcel Pușcaș. În 2009, la 11 ani distanță, Luminița Anghel a vrut să-i ofere un Paște de neuitat Măriucăi, o fetiță ce stătea într-un centru de plasament. A adoptat-o, însă cinci ani mai târziu, mama biologică a fetiţei, Angelica Constantin, a pornit un război împotriva artistei. Aceasta a acuzat-o că i-a furat fetiţa, și, după o luptă acerbă între ele, Măriuca s-a întors în centrul de plasament în 2013. Din acel an David și Măriuca nu au mai avut nicio legătură. Acum, cei doi s-au întâlnit și au și un plan împreună. Ce spune mama lor celebră despre acest lucru.

Planul pus la punct de Măriuca și David, copiii adoptivi ai artistei Luminița Anghel

Luminița Anghel pare că s-a detașat de copiii pe care i-a adoptat cu greu în urmă cu mulți ani. Cu toate că au suferit enorm, David și Măriuca s-au resemnat.

Recent cei doi au avut o întâlnire emoționantă care s-a lăsat cu lacrimi, dar și promisiuni. S-a întâmplat la locul de muncă al lui David, acolo unde tânăra venise cu prietenii săi. David a povestit pentru FANATIK cum a decurs întâlnirea.

“Măriuca nu știa că lucrez acolo. Ea era în Centrul vechi cu colegii ei, m-a văzut și s-a oprit. Se uita țintă la mine. A venit către mine și mi-a spus `Sunt Maria. Care Maria?` În momentul în care am realizat, am avut un șoc.

Am recunoscut-o și am început să tremur și să plâng. I-am spus să se întoarcă la 20.00 acolo că terminam munca. Apoi am mers la mine acasă să vorbim. Am plâns, am râs, am depănat amintiri și am încercat să o întăresc”, a spus David Pușcaș, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Copiii adoptivi ai artistei Luminița Anghel: “I-am spus Măriucăi să ieșim public. Să nu se uite ce a făcut mama”

David Pușcas și sora lui, Măriuca, copiii celebrei Luminița Anghel au trecut prin multe greutăți. Tânărul de 26 de ani este convins însă că toate l-au întărit și îmbărbătat. Acum, nu mai are nevoie de mama adoptivă și spune că asta a încercat să îi demonstreze și “surorii” lui. David este de neoprit acum.

“Eu am câștigat “lupta” cu mama. Nimic nu mă mai poate doborî. Am suferit enorm înainte, dar faptul că am încheiat acest război cu mama și am reușit să demonstrez adevărul, mă simt împăcat. Iar Măriuca este de acord cu mine și m-am bucurat mult că am văzut-o.

Am făcut schimb de numere de telefon. Ea stă într-un cămin, dar se descurcă bine. Sunt elevi, studenți acolo în cămin. I-am spus că știu că a suferit la fel de mult ca mine, doar că a prins o perioadă mai scurtă”, a spus acesta pentru FANATIK.

Și “sora” lui, susține tânărul, este puternică și a înțeles ce are de făcut. Să iasă public și să spună tot adevărul. “Eu credeam că suferința o va distruge pe Măriuca, dar m-am înșelat. Este bine și este clar mai puternică decât mine.

I-am spus și Mariei că noi nu trebuie să stăm pe silent. Va trebui să ieșim să spunem public totul. Până la urmă nu trebuie să uite Luminița că noi existăm și ceea ce a făcut”, a spus David Pușcaș.

David Pușcaș, despre gestul mamei Luminița Anghel: “Foarte urât! A abandonat-o și pe Măriuca!”

Fiul adoptiv al artistei susține că Luminița Anghel ar fi avut un plan bine pus la punct atunci când Maria s-a întors în centrul de plasament. Se întâmpla în anul 2014, după cinci ani petrecuți cu artista. Maria, a plecat fără nicio amintire cu mama sa.

“Nici Măriuca nu a mai vorbit cu mama. Mi-a spus ceva și am plâns instantaneu. Mi-a spus că nu a mai vrut să o vadă mama și că au încheiat-o total.

Mi-a spus că atunci când a mutat-o la SOS Satele copiilor i-a dat un album de fotografii doar cu mine și cu ea. Practic nu era nicio poză cu mama. Erau câteva cu mine și cu bona. A vrut să îi șteargă și amintirea cu ea din moment ce nu i-a dat măcăr o fotografie. Sunt șocat de gestul acesta urât făcut de mama!

Mă gândesc că nu a vrut să le dea presei, dar este foarte urât ce a făcut, iar Măriuca a fost dezamăgită. Mi-a spus că a suferit enorm că nu i-a lăsat nicio poză. Ea încă îi spune ‘mami Luminița’. Îmi venea un nod în gât când o auzeam. Am încercat să nu plâng ca să nu o întristez și mai mult”, a mai dezvăluit David pentru FANATIK.

Reacția artistei Luminița Anghel după acuzațiile fiului adoptiv

După toate acuzațiile aduse de fiul ei adoptiv, FANATIK a contactat-o pe celebra artistă. Luminița Anghel nu a dorit să comenteze despre acest subiect și s-a arătat deranjată de ce spune fiul adoptiv. ”Nu comentez”, ne-a spus artista, iar apoi a închis telefonul.

Ce își dorește David Pușcaș pentru sora lui: “Mie îmi place să apar, ea este retrasă”

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel este mândru de sora lui. David își dorește să țină legătura în permanență acum cu ea și consideră că întâlnirea lor i-a schimbat viața. În plus, cei doi seamănă mult. Au același stil de a vorbi, de a se îmbrăca, un lucru diferă. El vrea să fie în centrul atenției, ea nici să nu audă.

“Este îmbrăcată bine, arată bine, sunt mândru de ea.Stă într-un cămin, cred că este un cămin privat pentru că arată chiar bine din ce am văzut în poze. Este foarte bine, dacă ținem cont de unde a pornit.

Se vede că am crescut împreună când eram mici. Avem același stil de îmbrăcat, parcă și vorbim la fel și încercăm să ne descurcăm singuri.

Mi-a spus că își aduce aminte de lumea mamei cu camere, cu emisiuni și îi este puțin teamă. Nu vreau să o presez să iasă din zona de confort. Dimpotrivă, vreau să am grijă de ea. Mie îmi place să apar public, ea e mai retrasă”, a concluzionat David Pușcaș, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Fiul solistei Luminița Anghel s-a confruntat cu o afecțiune gravă

David Pușcaș dezvăluia pentru FANATIK că Este o afecțiune mintală care prezintă simptome grave ale nevrozei și psihozei. Această afecțiune îi dă viața peste cap lui fiului artistei Luminița Anghel.

„Am borderline, o afecțiune psihică ce mi s-a activat în viața adultă din cauza a ceea ce mi s-a întâmplat în trecut. Despărțirea, alungarea, abuzurile fizice și psihice care au existat în viața mea, mi s-au întors acum. Nu mănânc, nu dorm bine, am gânduri negre. Îmi este foarte greu, dar încerc să mă descurc singur, nu să cer”, spunea în urmă cu puțin David pentru FANATIK.